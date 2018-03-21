Ещё
Роберто Манчини: «Тренировать сборную — это уникальная возможность»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роберто Манчини: «Тренировать сборную — это уникальная возможность» 

Спорт-Экспресс 21 марта 2018
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини подтвердил, что однажды хотел бы возглавить сборную Италии. При этом он подчеркнул, что сейчас сосредоточен на работе в российском клубе.
— Знаете, когда ты работаешь за границей, ты сильнее ощущаешь нехватку своей страны. Когда ты в Италии, ты часто ее критикуешь, и часто по делу, а когда ты далеко, то тебе ее не хватает. Когда ты смотришь игры национальной сборной, ты снова переносишься в те времена, когда был молодым, в 70–80-е годы, когда мы смотрели игры сборной. И это тоже важно. И потом, никто не знает, что будет в будущем.
— Но вам бы хотелось?
— Я думаю, что тренировать сборную — это уникальная возможность. Это очень престижно. Но сейчас у меня контракт с «Зенитом», и нам нужно сделать все возможное и постараться победить.
— Работа в сборной может дать вам то, что не дала карьера игрока. Есть много великих игроков в современном футболе, которым карьера в сборной не принесла удовлетворения.
— Хорошие игроки могли не выступать за сборную, потому что на их позицию было несколько претендентов. Случалось то, что произошло со мной, когда на одно и то же место было три-четыре футболиста, и все высокого уровня. В то время было так много отличных игроков, что тренеру приходилось выбирать и кем-то жертвовать. И конечно, это не приносило удовлетворения.
Спорт-Экспресс: последние новости
Феттель выиграл "Гран-при Австралии", Сироткин сошел с дистанции на шестом круге Евгений Селезнев: "Переход в "Кубань" был ошибкой" Дзюба - Ананидзе: "Дорогой мой, прошу, держись. Ты парень с характером и справишься"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии2
10 фраз, которые не произнесет умный человек79
На поверхности Луны обнаружили колесо43
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение