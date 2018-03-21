Роберто Манчини: «Тренировать сборную — это уникальная возможность»

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини подтвердил, что однажды хотел бы возглавить сборную Италии. При этом он подчеркнул, что сейчас сосредоточен на работе в российском клубе.

— Знаете, когда ты работаешь за границей, ты сильнее ощущаешь нехватку своей страны. Когда ты в Италии, ты часто ее критикуешь, и часто по делу, а когда ты далеко, то тебе ее не хватает. Когда ты смотришь игры национальной сборной, ты снова переносишься в те времена, когда был молодым, в 70–80-е годы, когда мы смотрели игры сборной. И это тоже важно. И потом, никто не знает, что будет в будущем.

— Но вам бы хотелось?

— Я думаю, что тренировать сборную — это уникальная возможность. Это очень престижно. Но сейчас у меня контракт с «Зенитом», и нам нужно сделать все возможное и постараться победить.

— Работа в сборной может дать вам то, что не дала карьера игрока. Есть много великих игроков в современном футболе, которым карьера в сборной не принесла удовлетворения.

— Хорошие игроки могли не выступать за сборную, потому что на их позицию было несколько претендентов. Случалось то, что произошло со мной, когда на одно и то же место было три-четыре футболиста, и все высокого уровня. В то время было так много отличных игроков, что тренеру приходилось выбирать и кем-то жертвовать. И конечно, это не приносило удовлетворения.