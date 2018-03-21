Группа «A’STUDIO» о 30-летии, дочке Кети Топурия и Гуфе

В 2017 году «A’STUDIO» исполнилось 30 лет. По такому поводу группа представила в Астане, Москве и Дубаи шоу «Powered by music». Да-да: Байгали Серкебаев и Владимир Миклошич основали группу аж в 1987-м, а Кети присоединилась к ним только в 2005-м (тогда ей, кстати, было всего 18 лет).

«К появлению Кети мы отнеслись прекрасно, — говорит Владимир. — Конечно, период привыкания был. Но у нас всегда был командный дух, общее дело и цель, и потому все остальное было второстепенно». «Я думала, что вливаться в коллектив будет намного сложнее — все-таки у нас разные возраст и вкусы, к тому же это мужчины… А потом, посмотрев на женские коллективы, поняла: как же мне повезло, что я работаю с мужчинами!» — смеется Кети.

Они говорят, что за эти годы ни разу серьезно не ругались. Байгали, правда, отмечает, что и безоблачными три десятка лет не были: «У меня был период, когда мне так сильно надоела музыка, что я вообще не мог ее слушать! Постоянно бежать вперед невозможно, иногда надо сесть, посидеть, переварить все, обдумать и только потом двигаться дальше».

Группа «A’STUDIO» всегда в тренде, и рэп читать они точно не станут — достаточно фитов с «Центром» и Тимати (34). «Правда, я недавно зачитала на „Фабрике звезд“, — говорит Кети. — Наш хороший друг Гуф (38) опоздал, и пришлось выступить вместо него». А Байгали добавляет: «Мне, кстати, очень нравится Оксимирон (33) и Jah Khalib (24)». Кети напоминает: «Еще же Скриптонит (27) тебе недавно понравился». И тот соглашается: «Продакшн у него крутой».

К слову о Гуфе. В последнее время всех только и волнует, есть ли у Кети с ним роман или нет. Но Топурия на такие вопросы не отвечает, как и на критику. «Я считаю, что если ты отвечаешь на все негативные комментарии, то сам опускаешься до уровня агрессоров. Да, я могу днем выложить фото, а вечером зайти и проверить, сколько у него лайков, но такого, чтобы я бросилась читать комментарии и переживать из-за них — такого не было».

Пока мы разговариваем, дочка Кети, двухлетняя Оливия (2), все время ее обнимает, говорит, как сильно ее любит. То, что мама — звезда, она пока не понимает, хоть и ездит с ней почти на все съемки. Кстати, у Ливи пока нет ни телефона, ни планшета. «Но если ей что-то запрещать, она будет дольше делать это назло, а если разрешить, то она пять минут поиграет и отдаст планшет», — смеется Кети. Зато у Ливи есть «Инстаграм», но ведет его, конечно, Кети.

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«У нас с Ливи, кстати, прекрасные отношения. Она уже знает, как нас зовут, играет с нами и чисто по-женски уже стесняется», — смеется Владимир.

Надо признать: кудрявая малышка на площадке дарит только положительные эмоции: она бегает по студии, крутит в руках цветные очки Vogue х Gigi и даже дает маме советы, какие ботфорты подобрать к платью.

От переодеваний не в восторге только сами музыканты. «Я так кайфую, когда можно сняться в чем-то одном», — говорит Байгали. «Кети на съемку тоже трудно уговорить», — делятся по секрету пиарщики. Но все три часа они безропотно меняют образ за образом. Что тут скажешь, профессионалы!

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Кстати, у них в планах запись диска. Байгали смеется: «Сейчас, вообще-то, никто так уже не делает, но фанаты ждут… Хотят поставить его на полочку».

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