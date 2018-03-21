Нюша удивила подписчиков нескромным желанием

Звезда рассказала, что с радостью увеличила бы кое-что.

Нюша, пожалуй, одна из самых естественных знаменитостей и не поддалась моде, когда девушки стали увеличивать себе губы и скулы. Но и она не удержалась, чтобы не пошутить об увеличении одной из частей тела.

В своем Instagram певица выложила бэкстейдж с последней фотосессии, на котором она запечатлена с очень неоднозначным жестом, руками показывая, что хотела бы увеличить грудь.

«Вот такие бы мне… нервы и терпение, пожалуйста», — написала звезда на фотографии.

Заботливые подписчики решили поддержать певицу под ее последним постом: «Солнышко, у тебя был тяжелый день, отдыхай, пожалуйста», «Ты супер, знай это!», «Родная, по твоим историям можно догадаться, что день был у тебя тяжелый. Отдыхай! Мы тебя любим! Береги себя», «Ню, зайка, зайди ко мне. Ты самая прекрасная на свете, безумно люблю тебя».

Нюша ничего не скрывает от подписчиков и в своем Instagram всегда делится самым интимным. Совсем недавно певица выложила селфи без макияжа, которое собрало больше 10 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев. Подписчики отметили, что звезде куда лучше совсем без мейкапа, чем с несколькими слоями косметики на лице.

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha)

1 Мар 2018 в 12:03 PST Принять участие в опросе «А как вы считаете, Нюше нужно что-то увеличить?» в полной версии материала на сайте Woman's Day Фанаты не узнали звезду «Счастливы вместе» Дашу Сагалову

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