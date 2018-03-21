11 странных людей, абсолютно незнакомых с чувством стыда

Как стать по-настоящему свободным человеком? Перестать задумываться о том, что скажут о тебе другие, отринуть само понятие «стыд» и начать наслаждаться жизнью именно так, как хочется. Герои этих фото достигли в этом деле настоящего дзена, и если кому-то удастся их переплюнуть, то результат вряд ли можно будет опубликовать в виде фото — цензурные соображения этого не допустят.

Богиня плодородия

Если господь одарил тебя пышными формами, грешно скрывать их от окружающих худосочных неудачников. К тому же своим примером можно навсегда заткнуть рты всем бодишеймерам — у них просто язык не повернется осуждать такое стильное решение для оригинальной фигуры.

Как мухи на…

Дама на фото, вероятно, не догадывается, что кое-кто решил отложить личинки прямо в ее штаны. Хотя вполне может быть, что она специально приманивает насекомых для каких-то своих целей. Например, возьмет этих мух с собой на рыбалку в качестве наживки.

Фанатство

Limp Bizkit — великий коллектив, и выражать свою любовь к нему можно любыми способами. И частями тела. Искреннее веселье при этом лишь занесет тебя в список тру-фанатов.

Сон — это здоровье

Улучить любую минуту, чтобы выспаться, бесценно. И даже если злые люди только и ждут, чтобы подкараулить тебя с фотоаппаратом в этот интимный момент, стесняться нечего.

Милый брутал

Даже если накачал гору мышц, найди в своем сердце место мимимишности. Человек на фото явно знает толк в том, как работают контрасты. А также в том, как быть стильным — хотя в его случае это стиль какой-то альтернативной вселенной.

Гибкая и дерзкая

Когда хочется показать результаты гимнастических тренировок, не нужно стесняться, что некоторые части твоего тела окажутся на всеобщем обозрении в большей степени, чем допускает общественная мораль.

Комфорт превыше всего

Устал после работы и хочешь поскорее расслабиться на диване? Бери пример с этого мужика и начинай прямо в метро. Дай доступ нежному сквознячку к самым потаенным уголкам твоего могучего тела.

Настоящая любовь

Вот это действительно высший уровень равнодушия к общественному мнению. Только ты решаешь, с кем тебе дружить и кого любить. И если твой лучший друг — резиновая женщина, не обижай ее отказом от совместного ужина. Злые языки не помеха вашей любви.

Любимое кино

То же касается и твоих увлечений. Они стоят того, чтобы заявить о них миру. К тому же так можно найти единомышленников, которые опознают тебя в толпе по принту на футболке.

Бодипозитив

Если любимые шорты стали малы, прикупи к ним маечку с милой надписью, и твой стиль в одежде обретет новую концепцию.

Одиночество

Одиночество — это круто, когда ты живешь с сорока кошками и не испытываешь по этому поводу неудобства. Настолько не испытываешь, что желаешь со всеми поделиться своей радостью.