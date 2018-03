Как Милли Бобби Браун спасла день рождения поклонника, к которому никто не пришел

У малышки Милли Бобби Браун (14) огромное сердце, и сейчас ты в этом убедишься. На днях в Twitter появились фото маленького мальчика по имени Аарон, который устроил вечеринку в честь дня рождения в стиле «Очень странных дел»: на стене висели новогодние огоньки (как в первом сезоне), на торте был логотип сериала, а на пунше было написано «кровь демогоргона» (главного злодея).

my brother invited 8 of his classmates for his stranger things themed bday party & none of their punk selves showed up pic.twitter.com/Rw8wC5uNjo

— ayen (@ayenalambat) 18 марта 2018 г.

Только на вечеринку к Аарону никто не пришел. Об этом рассказала его старшая сестра: «Он позвал 8 своих одноклассников, но никто из них так и не появился». Твит заметила сама Милли Бобби Браун и ответила: «Что! Окей, тогда ты можешь сказать им всем, что все из „Очень странных дел“ никогда бы не пропустили такую вечеринку. Я думаю, что ты крутой, и в следующем году я бы хотела получить приглашение… Можно?»

К Милли присоединился и Гейтен Матараццо (15), который играл Дастина. «Я тоже в деле! Я принесу шоколадный пудинг!» — написал актер. И это так мило, что мы сейчас заплачем.

