15 безболезненных, но чрезвычайно омерзительных ощущений, знакомых каждому

Все люди разные. Есть белые и пушистые, есть плохие и порочные, а есть и вовсе коллекторы. Но несмотря на нашу разность, есть вещи, которые всех нас объединяют — это отвращение к некоторым малоприятным в физическом плане ощущениям. Вроде бояться нечего, а всё равно мерзко. 1. Когда омерзительные, как щупальца Кракена, как струпья на руках утопленника, водоросли цепляются за ноги, ты невольно думаешь: «Сейчас я запутаюсь, меня затянет под мутные воды, и я захлебнусь». 2. Лето, ты садишься на кожаное кресло или сидение автомобиля и прилипаешь своими мохнатыми ляжками к дермантину, словно лента рулона скотча. Не самое приятное ощущение.

3. Мятным шампунем можно мыть только голову. Всё, что ниже пупка, бодрит до онемения. 4. Когда омерзительный песок попадает с частицами пищи на твои зубы, это, надо признать, сомнительное удовольствие. 5. Темнота, ты поднимаешься в кромешной тьме по лестнице, робко щупая дрожащей рукой стену, и резко оступаешься, топча с размаху пол, будто он должен тебе денег, потому что ты думал, что есть ещё одна ступенька, а её нет.

6. Жуткое, леденящее и странное чувство падения во сне. И вроде понимаешь, что это лишь сон, и вроде бы приземлился мягко, а всё равно жутко. И притаившаяся под черепной коробкой мысль «а не сошёл ли я с ума?» даёт о себе знать. 7. Идти по мокрому полу в носках — всё равно что напялить на ступни мочалку. Неплохая шумоизоляция, если бы не было так склизко, неприятно и не чвякало при ходьбе в придачу. Главное — намочить в воде, а не в кошачьих сюрпризах. 8. Чистое небо, чистый воздух, спокойно идёшь вперёд и понимаешь, что к лицу прилипла невидимая доселе паутина. 9. То чувство, когда ты вдруг понимаешь, что оставил свой телефон/кошелек в общественном учреждении… час назад!

10. Икота продолжительностью более часа. Какая гадость… 11. Когда тебе действительно нужно чихнуть, но не получается. В носу свербит, уши заложило, да и вообще ощущения мерзкие, будто от тебя жена ушла. 12. Озноб — омерзительнейшее из земных ощущений. Каждый волосок на теле стоит, будто дорога в час-пик, дрожь, мандраж, а тело кажется ватным. Ну его к чёрту, болеть.

13. Твоя рука тянется через омерзительно холодную воду до слива в ванне. Потому что ты, маразматик, забыл слить её вовремя и теперь вынужден тянуться своей чистой рукой через эту кажущуюся грязной воду. Кажется, что грязь, чешуйки кожи и всякая зараза плавают в них. 14. Сосёшься ты, значит, с девушкой. Вдумчиво так, тщательно, и то ли по неумению, то ли в порыве страсти вы соприкасаетесь зубами. Мерзкое ощущение, всё равно что провести ножом по стеклу или долбануться зубками о чашку. Но больше всего смущают не неприятные ощущения в полости рта, а то, что такой конфуз вообще случился. 15. Ничто, совершенно ничто на свете не бесит так, как вытаскиваемый из коробки пенопласт. Белая субстанция превращается в оружие массового поражения. Настоящее психологическое оружие, способное свести с ума индейцев маори и спецназ. Даже матросы на зебрах не так устрашают.