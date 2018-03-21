Больше нюансов: 7 способов разнообразить догги-стайл

Позу на четвереньках любят многие, но хорошее тоже приедается. Если хочется чего-то большего, чем стандартный догги-стайл, мы собрали для тебя новые идеи для этой позы.

18+

Перехвати контроль

Хотя кажется, что вся власть над движениями в этой позиции принадлежит тому, кто сзади, ничего не мешает тебе тоже активно поучаствовать в процессе. Попроси его остановиться и начни сама «насаживаться» на его член, двигая бедрами. Так ты сможешь не только контролировать скорость и глубину проникновения, но и удивишь своего партнера такой инициативой.

Используй вибратор

Ты удивишься, как удобно использовать дополнительные гаджеты при догги-стайл. Если тебе хочется испытать дополнительную стимуляцию, возьми дело в свои руки. В прямом смысле этого слова. Используй небольшой вибратор для массажа клитора или дай игрушку ему в руки — они, в конце концов, тоже не заняты.

Используй только собственные руки

Если у тебя нет игрушек и ты во всем привыкла полагаться только на себя, просто начни стимулировать пальцами свой клитор. Другой вариант, который тоже может сработать — попроси его уделить тебе дополнительное внимание. Помимо физического удовольствия, этот нюанс подарит вам чувство сближения и доверия.

Поиграй ногами

Догги-стайл хорош тем, что почти любое движение изменит твои ощущения. Чем сильнее ты сдвигаешь колени, тем туже будет ощущаться проникновение. Сдвигая и раздвигая ноги, ты можешь варьировать ощущения от секса. Вариант для продвинутых: колени можно даже скрестить, если позволяет позиция.

Ложись!

У догги-стайл немало преимуществ, но вот контакта в нем не очень много — в том смысле, что соприкосновение происходит только в одном месте. Ну ты поняла. Но эту проблему легко решить — достаточно просто лечь на живот, позволив партнеру улечься сверху. Так у вас будет большое пространство касания, а поза приобретет недостающую интимность. Помимо этого, проникновение станет глубже и — в зависимости от размера и формы члена твоего партнера — будет стимулироваться точка G. Если вам не очень удобно именно в такой позиции, можешь подложить под бедра подушку, чтобы твои ягодицы были слегка приподняты.

Ты была плохой девочкой?

Если тебе вместо романтики, напротив, хочется погрубее, намекни ему, что не возражаешь против некоторой вольности в свой адрес. Тем более, так сказать, положение само подсказывает. Попроси его шлепнуть тебя — слегка, без фанатизма.

Не раздевайся до конца

Просто подними свое платье или юбку, сдвинь в сторону белье и предложи ему пропустить долгую прелюдию. Только не забудь, что ты в любом случае должна быть хорошо разогрета для такого расклада. Это придаст сексу привкус внезапности — как если бы вы не могли удержаться от нахлынувшей страсти.

Не забудь про грудь

Просто возьми его руки в свои и положи себе на грудь — догги-стайл отлично подходит для ласки сосков. Если ты любишь прикосновения к своей груди, ты можешь движениями своих пальцев показать ему, как именно ты хочешь, чтобы он прикасался к тебе.

Угол обзора

У догги-стайл есть еще один недостаток: он не видит твоего лица, а потому не всегда может понять, нравится ли тебе происходящее или ты скоро уснешь. Чтобы ни у кого из вас не осталось сомнений, займитесь этим недалеко от зеркала. Вид ваших обнаженных тел только подхлестнет ваше желание.

Выпрямись!

Если твоим коленям в этой позиции не слишком удобно, когда устанешь, просто выпрямись, прижав его бедра к своим. Если ты встанешь и слегка наклонишься вперед, опираясь на стену или стол, угол практически не изменится (разве что проникновение станет не таким глубоким), зато ты дашь отдых своим коленным чашечкам.

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