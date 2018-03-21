«Готовы вернуться лет на 20 назад?»: смотрим клип звезды шоу «Голос», где сыграла София Никитчук

Наконец вышел в свет клип на новую песню популярного певца и звезды шоу «Голос» Алекса Малиновского , в котором снялась уральская модель и вице-мисс мира София Никитчук . Премьера на телевидении состоялась сегодня.

Сюжет клипа на песню «Сумасшедшая любовь» долгое время держался в секрете, было известно только, что действие его разворачивается в семидесятых годах прошлого столетия. И теперь все это можно увидеть своими глазами.

— Готовы вернуться лет так на 20 назад? — написал в своем Instagram Алекс Малиновский, анонсируя премьеру. — Софи, спасибо тебе за то, что ты такая милая, открытая, искренняя и в тоже время красивая, уверенная и сексуальная! Гордость и только.

Напомним, ранее София Никитчук рассказала о съемках этого клипа. Она сказала, что передать атмосферу, которая царила на площадке, невозможно.