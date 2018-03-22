Актеры, которых подозревают в работе на КГБ

Служба разведки СССР нередко вербовала в свои ряды артистов, которые могли получить для се6я выгоду или пожалеть о таком сотрудничестве. Мало кто догадывался, что эти три российских знаменитости были завербованы КГБ и даже были удостоены особого приглашения на Лубянку. Фаина Раневская

Актриса известна широким массам исключительным остроумием, и она не раз демонстрировала сильный характер, а также получила выгоду после недвусмысленного предложения стать разведчиком.

Однажды молодой агент КГБ решил позвать Раневскую на тайный разговор, в процессе чего рассказал об интригах зарубежных агентов, и о том, что едва ли не каждый гражданин Союза обязан оказать им сопротивление. Тогда артистка поведала, что она разговаривает во сне и при этом живет в коммуналке, поэтому может сказать лишнего своим соседям, что представляет опасность для КГБ. Неизвестно, приняла ли предложение Раневская, но вскоре она сумела получить отдельную квартиру, притом прямо в Москве.

Михаил Козаков

Актер был завербован КГБ в 1957 и первым его заданием стало соблазнение журналистки из США, посетившей Фестиваль молодежи и студентов, проходивший тогда в Москве. Актер попал под прицел разведслужбы только потому, что им требовалось как можно больше рабочей силы на момент проведения фестиваля, поэтому Козаков надеялся, что его вскоре отпустят.

Однако в КГБ держали актера на коротком поводке, причем ему не требовалось доносить на своих родственников и знакомых, более того, ему стали доступны невиданные в те времена свободы, например, путешествия заграницу. Дебютная миссия Козакова по соблазнению американской журналистки потерпела провал, поскольку агент попросту влюбился.

После неудачи он планировал уйти со службы, но в итоге был задействован в операции, целью которой являлось скомпрометировать секретаря посольства США. Спустя много лет Михаил Козаков решил рассказать, что он жалеет о своей работе в КГБ, поскольку потерял свою первую любовь.

Андрей Миронов

В свое время актер являлся настоящей звездой и любимцем советской публики, а его история сотрудничества с КГБ началась с прогулки по Арбату в компании товарища. Там они наткнулись на двух девушек, говорящих на английском, и те предложили прогуляться до посольства США.

В итоге КГБ пригрозило Миронову тюремным заключением за посещение просторов другого государства без наличия на это разрешения. Чтобы не попасть в тюрьму, ему пришлось согласиться на сотрудничество с разведкой. Неизвестно, удалось ли звезде избавиться от влияния спецслужб.