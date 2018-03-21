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Старшая дочь бизнесмена Руслана Байсарова развелась со вторым супругом
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Старшая дочь бизнесмена Руслана Байсарова развелась со вторым супругом 

Teleprogramma.pro 21 марта 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Камилла Байсарова рассталась со своим вторым супругом. Пара вместе прожила чуть менее четырех лет. Что стало причиной развода, неизвестно. Накануне свадьбы в 2014 году Дени Байсаров, младший брат Кристины, обращался к ней в своем микроблоге: «Я люблю тебя больше жизни моя самая любимая сестра. Ты сегодня особенно прекрасна, счастлива и вообще сегодня ты жена! я уверен что вы будете самыми счастливыми. теперь ты будешь создавать свою семью и будешь самой лучшей женой. Я за тебя нереально рад и даже не надейся, но с тобой мы будем очень часто видеться, от меня не легко отделаться мы одна большая семья и мы вместе всегда».
Напомним, с матерью Камиллы, своей первой супругой фотомоделью Татьяной Ковтуновой Байсаров расстался из-за Кристины Орбакайте. Пара не состояла в официальном браке, в 1997 году у них родился сын Дени. Ковтунова вышла замуж и владеет компанией по организации праздничных мероприятий.
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