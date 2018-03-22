Юлия Самойлова: Экстрасенсы увидели вокруг меня золотой свет

Юлия Самойлова — одна из самых обсуждаемых певиц в мире. В прошлом году эту хрупкую девушку назвали врагом народа и не пустили на Украину, но в этом году, в мае, она все-таки представит нашу страну на 63-м Евровидении в Португалии. Несмотря на усиленную подготовку к конкурсу, Юлия нашла время встретиться с инвалидами из общественной организации «Перспектива», и впервые наше издание публикует интервью, взятое не профессиональными журналистами, а людьми с ограниченными возможностями. Беседа получилась, на наш взгляд, и серьезной, и непосредственной одновременно.

Про что Юля написала книгу

— Юлия, ваш любимый герой книги?

— Признаюсь честно: мало читаю, мне нравится Маленький принц. Он внешне хрупкий, но в душе сильный, мудрый.

Певица своим неугасающим оптимизмом уверила, что болезнь не мешает ей вести активную общественную жизнь// Фото: Гелла Сабитова

— А вот многие ребята, тоже инвалиды, стесняются, не показывают свой творческий потенциал, боятся насмешек… Вот им как развить себя?

— В первую очередь это зависит от родителей. В наших силах дать детям правильное воспитание. Еще до того, как стать известной, я тоже ходила в дома инвалидов. Не знаю почему, но многие были агрессивно настроены ко мне. Одни действительно, обладая талантом, убеждены, что недостойны многого, а другие нарисуют какую-то ерунду и считают, что им все обязаны. Выходит две грани: недохваленные и перехваленные, это уже «заслуга» родителей. Мы все обычные люди: хорошо нарисовал — молодец, плохо — давай чем-то другим займемся. Я тоже, например, помимо пения, рисую, леплю из пластилина, но пою лучше, чем все остальное.

У меня в детстве было сильное ощущение неуверенности в себе, плакалась маме: «Меня калекой обозвали, что делать?» Но мне повезло с родителями — они довольно жестко себя поставили: «У нас свои взрослые заботы, у тебя, дочка, — свои, разбирайся сама». Мне было безумно обидно, казалось, вот кого-то обидят — мамы, бабушки тут же бегут заступаться, а за меня — некому. Но это очень стимулирует, наверное, поэтому я все взяла в свои руки и добилась успеха. Кстати, об этом подробно написано в моей книге, с названием которой сейчас определяюсь, скоро отдам ее в издательство. Сначала хотела назвать «Мечтать не вредно», но это название не очень приняли.

— Тебя опередила Дарья Донцова , у нее уже есть такой роман, — подсказывает супруг Юлии, музыкант Алексей Таран , он на протяжении всей встречи был рядом с любимой и помогал во всем.

Юлия с удовольствием делала селфи с ребятами// Фото: Гелла Сабитова

— Что тебе дает силы справляться с негативом от окружающих и как изменилось отношение к тебе, после того как ты стала известной?

— После того как меня показали по телевизору, очень много гневных писем приходило, как ни странно, от инвалидов. Писали: мол, таких, как мы, никогда не полюбят, сейчас тобой попользуются и выбросят. Но и те, кто без инвалидности, мне до сих пор ужасные вещи говорят. Я поняла: сколько людей — столько и мнений, такова жизнь. И неважно, на коляске ты или нет, можешь быть супермоделью или мегамачо, но негатива будет не меньше. Помимо плохого, всегда есть позитив. Нужно относиться к разным мнениям спокойно. Это как погода: то солнышко, то тучки, а сегодня и солнышко, и тучки одновременно. Принимайте жизнь во всей ее красе.

На кого Пугачева ругалась за кулисами?

— А как вы попали в «Фактор А» к Пугачевой? И как боролись со страхом?

— Меня и сегодня пробирает мандраж перед выходом на сцену. Но к моменту, когда пришла в эту программу, я уже много выступала в своем городе, в Ухте, был за плечами опыт успехов, неудач. И кстати, я не любила принимать участие в конкурсах для людей с ограниченными возможностями. Убеждена, что если мы все равны, то и соревноваться надо на равных, и то, что я в коляске, никак не мешает петь.

И вот я в очередной раз взяла Гран-при в родном городе и подумала, что надо двигаться дальше. Отправила заявку в проект «Голос» и почему-то надеялась, что меня возьмут именно туда, но там таких, как я, много. Вскоре мне позвонила мама и сказала, что по телевизору показали Аллу Пугачеву и она объявила об отборочном туре нового музыкального шоу «Фактор А». Ну я и вылетела в Москву, попала на последний день кастинга. За кулисами услышала, как Пугачева ругалась на девочек, которые, на мой взгляд, сильно пели: «Вы все одинаковые какие-то, вы не понимаете, о чем и для кого вы поете». И выяснилось, что тот самый фактор — наполненность артиста.

Конкурсантка Евровидения оставила пожелания ребятам на открытках// Фото: Гелла Сабитова

— Вы сказали, что не любите выступать на конкурсах для инвалидов, а вот Владимир Познер Рената Литвинова считают по-другому, так они высказались в шоу «Минута славы».

— При всем моем уважении я не согласна с Познером, меня удивило его высказывание. Если, допустим, у человека нет ноги и он соревнуется со здоровым бегуном, вот тут неравенство, а если парень без ног соревнуется с другим мужчиной на руках, то ничего в этом нечестного нет. То же касается пения: либо умеешь петь, либо нет, а что у тебя ниже пояса, неважно.

А по поводу Ренаты Литвиновой и ее совета «пристегнуть ногу» думаю, что она смотрела как режиссер, вот такой она человек — как не с этой планеты.

— Да эта Литвинова просто хотела подлизаться к Познеру, поэтому глупость сморозила, — предположил один из участников встречи.

— Все дело в ее эпатажном имидже, она его поддерживает, — вторит другой участник. — Она не совсем корректный судья, не могла оценивать профессионально танцевальный номер.

«Моей стране за меня краснеть не придется»

— Вас ведь в прошлом году не пустили на Евровидение в Киев, внесли в черный список. Вы расстроились?

— Я считаю, что смешивать творчество и политику нельзя ни в коем случае! Причина отказа — мое выступление в 2015 году в Керчи, но тот концерт не имел никакого политического подтекста, он был посвящен спорту. И после этого меня назвали врагом народа, вот это я понять не могу.

— Чего ждете от Евровидения, которое будет в мае в Португалии?

— Это очередной этап в моей жизни, очередной конкурс, но более значимый. Жду от себя, что я достойно спою и моей стране не придется за меня краснеть, а там что будет, то и будет.

Ребята с интересом слушали песню «Лайт» в исполнении Юлии Самойловой и Кристины Орбакайте , которой она подарила эту композицию// Фото: Гелла Сабитова

— Вы выступали на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. А в этом году следили за выступлениями наших спортсменов в Пхёнчхане? Как вам наши хоккеисты? Обидно ведь, что из-за Родченкова наших спортсменов обвинили в допинге и не разрешили выступать под флагом России.

— Я не думаю, что один человек виновен в произошедшем. Век профессиональных спортсменов очень короткий, это я могу петь всю жизнь, а вот им можно выступать до определенного момента. Этот отказ очень подлый! А насчет хоккеистов — так они у нас всегда крутые! И все знают, кто эти супергерои под нейтральным флагом. Горжусь нашими ребятами.

— В прошлом году вы участвовали в шоу «Битва экстрасенсов». Как ощущения? Верите теперь экстрасенсам?

— Экстрасенсорика есть в каждом из нас, у нас есть интуиция, но кто-то ее дальше развивает, а кто-то — нет. Еще когда я была маленькой, родители возили меня к знахарям, среди них были шарлатаны и волшебники. Кстати, многие из них говорили, что у меня тоже есть какой-то дар. С детства привыкла в ситуациях, когда мне очень страшно или неприятно что-то, представлять вокруг себя золотой свет, он меня защищает. И некоторые участники «Битвы экстрасенсов» говорили, что видят золотой свет вокруг меня и не могут пробиться сквозь эту броню.