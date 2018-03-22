«Холод не раздражает»: Анастасия Решетова сделала свое первое «снежное фото»

Девушка популярного рэпера Тимати отправилась в Карелию, о чем она рассказала поклонникам в Инстаграме, показав свое первое «снежное» фото. Однако в этой публикации многие ее подписчики нашли подвох и попытались связать эту поездку с празднованием дня рождения дочки музыканта.

Несколько часов назад модель, чей микроблог пестрит снимками на различных пляжах, из дорогих европейских гостиниц и курортов, выложила в сеть фотографию, сделанную в заснеженной Карелии. Девушка рассказала, что приезжать туда на «разгрузку» уже стало для нее доброй традицией и в красках расписала все достоинства местной природы, которые принесли ей массу впечатлений, даже несмотря на холод. «Наверное, мое первое „снежное фото“… И, кстати, здесь зима (хотя сейчас конец Марта как бы) ощущается полноценным образом. Холод и снег не раздражают, а наоборот! Все это благодаря чистейшему воздуху и великолепнейшей, нетронутой природы»

Что примечательно, многие пользователи сети связали эту поездку с днем рождения дочери спутника жизни Анастасии рэп-исполнителя Тимати. Они принялись писать язвительные комментарии о том, что ее не пригласили на это мероприятие, а сам музыкант прекрасно проводит время без нее. «Отправилась в глухую глушь» «Там и оставайся, пока Тиман прекрасно без тебя проводит время со своей любимой дочкой» «Тим тебя отправил в лечебницу, пока с семьей празднует» «Столько глупостей и грубостей пишут! Не обращайте внимание, вы умничка» «Опять эти стоны куриные! У Насти бизнес, красота, молодость. Успеет все! Читает вас с улыбкой» «Как-то не понятно… Ты… Семья… Тима… А на праздник дочери — не пригласили… Показатель. Плохо» «Неприятно смотреть, что ты на 2 или 5 месте после его дочери и семьи. Тебя он, к сожалению, своей семьей не считает» Дошло даже до того, что Решетовой всерьез предложили расстаться с Тимати, мотивируя это тем, что музыкант до сих пор любит свою прежнюю девушку, а Анастасии уделяет не так уж и много времени.

Кстати, недавно даже мама Тимати, похоже, устала от постоянных обсуждений личной жизни ее сына, впервые высказавшись об Анастасии Решетовой.