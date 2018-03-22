Как пережить плохой день

Бывают хорошие дни, бывают плохие, а бывают настолько ужасные, что способны вдохновить Кинга на новую книгу. В один день может случиться масса неприятностей: неудачи на работе, ссоры в семье да еще какой-то козел поцарапал машину на парковке. В голову лезут дурные мысли о будущем, ты перестаешь видеть перспективы, сталкиваешься с проблемами личностного роста. Как реализовать себя, если кажется, что весь мир против этого, и хочется лишь сесть в тихом месте, чтобы побыть наедине с самим собой? Есть несколько способов, которые не только поднимут настроение, но и разгрузят психику.

1. Напиши о случившемся

Позволь словам литься, а бумаге стать твоим слушателем. Дай выход своим эмоциям; пусть все, что есть в душе выплеснется на бумагу чернилами. Описывая неприятные события, ты будешь одновременно анализировать, что могло привести к такому результату. Вскоре разрозненные мысли сольются в единый поток, и ты отвлечешься от накопившихся проблем и посмотришь на них с точки зрения наблюдателя, а не участника. Такой способ помогает разгрузиться, снять нервное напряжение, остыть. Возможно, через несколько дней ты оставишь негативные эмоции в прошлом, но в данный момент разгрузка тебе необходима. 7 способов быть устойчивым человеком, который не боится смотреть в будущее

2. Взаимодействуй с хаосом

Ты не планировал эти неприятности, даже не предполагал, что подобное может с тобой случиться, но эти события произошли. У неприятностей нет графика или расписания; беда случается тогда, когда приходит время. Пойми: жизнь не ровная дорога, а ухабистый серпантин, где ты не знаешь, что поджидает за очередным поворотом. Неважно, насколько ты богат или успешен — неожиданности будут преследовать тебя всегда, они повсюду. Вопрос лишь в том, как ты реагируешь на них. Некий хаос, который присутствует в жизни каждого человека, — это не только проблемы, но и возможность найти выход из сложившейся ситуации. Неопределенность заставляет расти, развиваться, учиться и адаптироваться, чтобы снова не попасть в подобную ситуацию. Учись на сегодняшних ошибках, чтобы стать лучшей версией себя завтра. Это единственный способ побороть реальность, от которой не следует бежать. Время повзрослеть: неудачи и потери не воля злого рока, а лишь часть жизни

3. Прими свои реальные чувства

Почему неприятности произошли с тобой? В этом виноват ты или кто-то другой? Что ты чувствуешь в этот момент? Ответив самому себе на эти вопросы, ты получишь все необходимые решения. Мы не любим признавать вину, потому что это негативно отражается на нашей самооценке. По этой же причине нам легче винить окружающих в своих бедах, нежели прибегнуть к самоанализу и подумать о своих слабостях. Мы обманываем себя, не признаемся в своих чувствах и пытаемся утопить горечь поражения в бутылке или же за просмотром любимого сериала. Только проблему это не решит. Прими то, что выбранный путь оказался неверным. Это даст понимание, что в любой момент ты сможешь сменить дорогу и намеченный курс. Признайся, выплесни эмоции — такой способ поможет эмоционально разгрузиться и отпустить проблему, после чего будет проще найти решение. 5 способов перенастроить свой мозг

4. Подумай о перспективах

Независимо от неудач, в твоей жизни были и хорошие деньки. Причем их намного больше, чем провальных. Но наш мозг концентрируется не на хороших воспоминаниях, а на плохих, потому что они дают больше эмоций. Такова природа человека. Подумай о всем хорошем, что с тобой происходило; не забывай, что черная полоса намного короче, чем светлая, и скоро все наладится. Отношения можно восстановить; после увольнения — найти другую работу. Все не кончено до тех пор, пока ты не опустил руки и не сдался. Твои основные проблемы и как их решить Единственная причина, по которой ты должен все это терпеть

5. Сфокусируй внимание на позитиве

Эмоциональные страдания длятся в среднем 12-16 минут, остальное — это самобичевание и накрутка эмоций. Ты можешь продолжать страдать, думать о несправедливости этого жестокого мира и о том, что все потеряно. А можешь перефокусироваться с негатива на позитив и начать планировать. Займи себя, начни строить планы на будущее и думай в позитивном ключе. Твое мышление определяет будущее. И если ты хочешь жить в мире, палитра красок которого ограничена серым, белым и черным цветом, что ж, это твой выбор. Или же ты можешь выбрать яркую жизнь, насыщенную и наполненную положительными эмоциями. Думая в позитивном ключе, ты соберешь вокруг себя таких же единомышленников, а будущее не будет казаться столь мрачным и перестанет отдавать безнадегой. Как решить свои проблемы с помощью системного мышления