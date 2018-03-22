GooD FooD Academy: сервис, который поможет тебе питаться правильно

Хорошая еда в 2018 году — редкость. И ты это сразу понимаешь, когда заходишь в любой продуктовый магазин. Огромное количество полуфабрикатов; овощи, которые хранятся годами; непонятный химический состав практически в каждом продукте. Готовую еду вообще страшно покупать, хотя, конечно, все мы срываемся на фастфуд, особенно когда он маячит перед нашими глазами на каждом квартале. Сложно сдерживаться, когда хочется есть. Еще сложнее, когда ты устал после работы и готовить для тебя — адская мука, с которой даже сильнейший из нас не справится.

В общем, налицо 2 проблемы, с которыми сталкивается каждый. Первая: мы все любим поесть готовое, но быстрая еда, которую можно найти в городе, не отличается качеством и полезностью. Вторая проблема — это тот факт, что у нас с каждым днем все меньше и меньше времени на полноценную готовку. Да, это плохо, но такой вот у современного человека темп жизни. Как разобраться со всем этим? Выход есть: начни регулярно использовать сервис GooD FooD Academy, как это уже делают тысячи людей, вступившие на путь здорового питания.

Что такое GooD FooD Academy

Чисто технически сервис представляет собой службу доставки еды. Но в качестве еды они поставляют совсем не пиццы и бургеры, которые перегружают желудок и делают тебя жирным, а все же здоровую пищу. Причем GooD FooD Academy — это не только доставка, но и кулинария. У них нет сторонних подрядчиков, в готовке они не используют полуфабрикаты, а немалая часть их аудитории — спортсмены или люди, ведущие активный образ жизни. И ты сейчас наверняка думаешь, что курьеры этого сервиса будут пичкать тебя брокколи и пекинской капустой, но это совсем не так. GooD FooD Academy создали целый спектр разнообразного и сбалансированного меню. Их кредо по жизни — «здоровое питание может быть вкусным!». Поэтому, несмотря на то, что продукты в целом диетические и «правильные» с позиции здорового питания, на вкусовые качества такая направленность влияет только в лучшую сторону.

В чем проявляется «здоровость» питания от GooD FooD Academy

Есть несколько положительных признаков, которые можно выделить. Итак: — При хранении продуктов не используется заморозка, а это значит, что их полезные свойства сохранены полностью; — Используются сезонные продукты при составлении меню, ведь именно они, опять же, обладают наиболее выраженными полезными качествами; — Только натуральные продукты (никаких консервантов, стабилизаторов). Да, блюда в итоге хранятся всего трое суток (не больше), но зато они не имеют отношения к химии; — В качестве методов обработки применяется отваривание, приготовление на пару, запекание, кратковременная обжарка на гриле без использования масла.

За вкус меж тем отвечает бренд-шеф Александра Кутузова, которая имеет за спиной шикарный опыт работы в ведущих ресторанах Сингапура, Лондона, Москвы. У Александры есть такие награды, как National Critic Choice и Top 3 Best Restaurant (Сингапур). Добилась она признания в том числе потому, что ее стиль готовки держится на трех китах: полезности, разнообразии, превосходном вкусе. И если касаться разнообразия, то тут вообще можно увидеть удивительные вещи: недельное меню от GooD FooD Academy не даст тебе заскучать, каждый день можно есть разную пищу.

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Как происходит заказ еды?

Смотри, ты заказываешь доставку сразу на неделю: один пробный день не даст тебе понимания, подойдет ли выбранный тобой рацион или нет. Рационы делятся на три вида: «Стандарт», «Премиум» и «Морской». Можно сделать выборку по калориям, которые тебе необходимы для нормальной жизни. Не нужно слепо выбирать необходимое их количество. Лучше посоветуйся со специалистами из GooD FooD Academy либо рассчитай на специальном калькуляторе калорий — его можно легко найти в любом поисковике по первой ссылке. Также ты должен знать, что количество калорий напрямую зависит от твоих целей. Если хочешь похудеть, то тебе надо расходовать больше калорий, чем потреблять — очевидно же. Если хочешь набрать массу, то тебе нужно много калорий и много белковой пищи, а также много стараний, которые сделают из тебя гору мускул — запишись в спортзал. А если хочешь просто поддерживать достойный уровень здоровой (важное уточнение!) жизни, то тебе надо высчитать свою норму — не больше и не меньше. Заказать еду на неделю на GooD FooD Academy→