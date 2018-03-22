Встреча «Нет солнца без тебя» прошла в библиотеке на улице Федора Полетаева

Встреча «Нет солнца без тебя…» состоялась в ретроклубе «Нескучный возраст» в библиотеке № 115 района Кузьминки во вторник, 20 марта. Об этом сообщили в администрации библиотеки.

— Литературно-музыкальная композиция была посвящена истории любви звездной пары Муслима Магомаева Тамары Синявской , которые сумели сделать каждый день совместной жизни правильно взятой нотой, — пояснил представитель учреждения.

Напомним, что библиотека № 115 расположена по адресу: улица Федора Полетаева, дом 28. Телефон для справок: 8 (495) 379-83-91. (вт)