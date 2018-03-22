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Встреча «Нет солнца без тебя» прошла в библиотеке на улице Федора Полетаева
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Встреча «Нет солнца без тебя» прошла в библиотеке на улице Федора Полетаева 

Управа района Кузьминки 22 марта 2018
Фото: Управа района Кузьминки
Встреча «Нет солнца без тебя…» состоялась в ретроклубе «Нескучный возраст» в библиотеке № 115 района Кузьминки во вторник, 20 марта. Об этом сообщили в администрации библиотеки.
— Литературно-музыкальная композиция была посвящена истории любви звездной пары Муслима Магомаева и Тамары Синявской, которые сумели сделать каждый день совместной жизни правильно взятой нотой, — пояснил представитель учреждения.
Напомним, что библиотека № 115 расположена по адресу: улица Федора Полетаева, дом 28. Телефон для справок: 8 (495) 379-83-91. (вт)
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