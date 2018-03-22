«Тебе всё вернётся!»: коллеги Андрея Гайдуляна пошутили над его забывчивостью

Андрей Гайдулян опубликовал в своем Инстаграме юмористическую видеозапись со съемок сериала «СашаТаня», на которой коллеги актера пожаловались на него поклонникам в экспрессивной манере. Оказалось, что Гайдулян не всегда помнит о днях рождения своих друзей и забывает их поздравлять.

Прославивший Андрея сериал «Универ» вышел на экраны десять лет назад, и до сих пор артист снимается в его спин-оффе «СашаТаня». Актерский состав за такой срок, конечно же, претерпел неоднократные изменения, но остались и те, кто так же как и Гайдулян продолжает играть полюбившиеся зрителю роли. Среди них и кино-семья Андрея: Валентина Рубцова Алексей Климушкин . Именно они и стали главными героями юмористического видео, которое актер опубликовал в своем Инстаграме.

На видео оказался заснят момент после поздравления Алины Лалиной с днем рождения. Выяснилось, что Андрей ничего не знал о празднике коллеги, из-за чего другие актеры стали в шутку возмущаться и грозить ему всевозможными карами от мироздания. В ходе диалога также выяснилось, что это уже не первый раз, когда Гайдулян забывает поздравить коллег с днем рождения. Публикацию актер дополнил хештегами на основе забавных гневных высказываний, прозвучавшими на видео. «Мы же твои друзья! Мы твои коллеги! Разве так можно? © Рубцова. Тебе всё вернётся! © Климушкин.»

Подписчики Андрея посмеялись над подобными «высокими» взаимоотношениями актеров. Многие посмотрели его несколько раз, а почти все фразы были разобраны на цитаты. «Я тоже много раз посмотрела, таланты! Обожаю вас!» «Андрей, ты чего, они же тебе сниться будут!» «Когда не поздравил родственника в 7 утра…» «Вот это сумасшествие! Сильвестр Андреевич в своем репертуаре!» Публикация от Андрей Гайдулян (@gaydulyan) 20 Мар 2018 в 3:39 PDT Однако, несмотря на забывчивость, Андрея Гайдуляна никак не назвать человеком, который не дорожит дружбой. Не так давно он показал подписчикам своих лучших друзей, связь с которым поддерживает вот уже больше 15 лет.