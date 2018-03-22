Ланч вдвоём: С Джеймсом Мумбой в лофт-баре «Мясорубка»

— Я приехал сюда в 2015 году. Каждый год у нас из Замбии, а также из других стран Африки посылают студентов в Россию. Я тоже приехал по этой программе. Русский я учил уже здесь, на месте. В Замбии не учил. Это, конечно, сложно, но можно (смеется). Но сложный язык вообще. Учиться мне в КГТУ еще два года, три прошло, два впереди. С прошлого года, с ноября по февраль, я организовывал разговорный клуб, но сейчас занятия не провожу, потому что идет сложная учеба. Много всего нужно делать и успеть до апреля, а это уже скоро. Поэтому я сказал, что пока встречаться не будем, может быть, потом продолжим. В середине апреля у нас будет сессия, после неё, наверное, вернусь к клубу. Это очень интересно, все приходят, разговаривают, друг друга понимают.

Помимо этого, я ещё подрабатываю моделью. Меня часто зовут в разные места поделать фотографии. Ещё у меня есть канал на YouTube. Я снимаю реакции на музыку и рассказываю о своей жизни. Обычно со своей девушкой мы ставим какой-нибудь клип и снимаем наши реакции, говорим, что мы думает про это видео. Моя девушка из Калининграда, мы познакомились давно, два года назад. Мне из музыки нравятся Егор Крид Тимати , Мот. В общем, Black Star Mafia., В Замбии кухня очень разная, но мне больше всего там нравилась фасоль и маленькие рыбки. Не знаю, как они называются по-русски, но у нас там их называли «копента». Ещё до переезда сюда я уже знал, что здесь не будет всего того, что я привык есть. Поэтому я потихонечку переставал кушать, как там, и начинал кушать то, что есть тут. Русская кухня мне пришлась по вкусу. Есть такие блюда, которые мне не нравятся, но большинство люблю. Например, борщ. Ещё пельмени, блины. Но я названий всех блюд даже не знаю, могу просто сказать, что мне в большинстве своем здешняя еда мне нравится., Чтобы поддерживать себя в форме, я хожу в спортзал. У меня есть своя программа, которую я сделал сам. Я много читаю про то, что нужно есть и какие упражнения нужно делать. Читаю в интернете и хожу в зал, все по программе делаю. В еде я себя не очень ограничиваю, потому что люблю есть вкусные блюда. Но я не стану есть очень много фастфуда типа шавермы, пиццы. Этого не надо много есть. Сладкое я вообще не люблю. В Замбии, в школе, нам сказали, что сладкое есть не полезно, и я с тех пор его не люблю.

В Калининграде мне нравится «Пармезан» возле зоопарка. Там мне очень нравится стейк. Его я люблю, чтобы был хорошо прожаренный, сырое мясо мне не очень нравится. В «Мясорубке» я бывал до этого, здесь хорошо. Я не ел, но пил пиво и коктейль. Про бургеры слышал, но не пробовал. Радует, что сегодня нам сказали — сделают стейк. Обстановка мне нравится, спокойно, играет хорошая музыка. Места достаточно. И очень вкусное пиво., Еда выглядит и пахнет восхитительно. Повара нам сказали, что стейк нужно есть первым, потому что он живет всего 15 минут. В «Мясорубке» говорят, что из-за этого никогда не делают стейк с собой. Хоть я и предпочитаю более прожаренное мясо, этот стейк ну очень вкусный, очень нежное мясо. Бычьи хвосты, «oxtails», — тоже нечто. Обалденно. От ребер не оторваться, даже не знаю, что из этого всего мне больше понравилось. Потрясающе вкусно всё. Все блюда кажутся сложными, но их приносят очень быстро. Я обязательно вернусь ещё сюда с друзьями., Мы заказывали:, Чек за ланч: 1 580 рублей, Читайте также наши предыдущие выпуски — с топ-менеджером Юрием Хребтовым, онлайн-тренером Артаком Арутюняном, ведущим Алексеем Дембицким, фуд-блогершей Дианой Барановой и специалистом по веганским рецептам Анной Пинаевой., Фото: Бока Су Все изображённые и упоминаемые напитки являются безалкогольными