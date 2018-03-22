5 молодых революционеров в культуре

В нашем мартовском номере мы второй год подряд составляем рейтинг «35 до 35» — собираем новые лица истеблишмента, которые (каждый по-своему) меняют город и нас.

Мы уже рассказали вам о молодых урбанистах и идеологах, в новом выпуске — пятеро революционеров-первооткрывателей. Они своим примером доказывают, что язык определяет реальность: идет ли речь о программировании, законах литературы, высокой кухне, кино или рэпе. Андрей Бреслав

IT-специалист, 33 года

Кантемир Балагов Программист компании JetBrains, одного из лидеров по разработке ПО в России и в мире, вместе с коллегами разработал язык программирования Kotlin, который в этом году Google объявил официальным языком разработки для Android. А для души — в прямом смысле слова — запустил с друзьями-психологами стартап Alter, который через чат-бота в «Фейсбуке» подберет грамотного психотерапевта.

Арслан Бердиев Кинорежиссер, 26 лет Ученик Александра Сокурова родом из Кабардино-Балкарии стал открытием 2017 года в российском кино — его созданная на «Ленфильме» эстетская драма о сложных межнациональных и межличностных отношениях на Кавказе «Теснота» выиграла приз ФИПРЕССИ в каннской программе «Особый взгляд», стала лучшим дебютом «Кинотавра», победила на фестивале «Зеркало». В ней режиссер нащупал свой язык киноповествования, в котором важно все: и как перекликаются цвета одежды у рифмующихся персонажей, и надрывные песни 1990-х Татьяны Булановой . Сейчас Балагов снимает фильм по мотивам книги нобелевского лауреата Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо» про Ленинград после блокады.

Ксения Букша Повар, ресторатор, 30 лет Сенсацией петербургской гастрономии и первооткрывателем нового подхода к высокой кухне Арслан (на фото — в центре) стал почти мгновенно. В конце прошлого года бывший повар ресторана Percorso в отеле Four Seasons во главе квартета из Татьяны Крякуновой, Александра Санжимитупова и Мурада Бердиева амбициозно открыл гастробар Birch прямо напротив хитового Duo — в стартап компаньоны вложили все свои средства, пойдя ва-банк. И риск оправдался: местные татаки и каламарату принялись воспевать все критики и фуди города, а лист бронирования забился на недели вперед.

Писатель и поэт, 34 года

Оксимирон Ходившая в «молодых авторах» Ксения была атрибутирована Дмитрием Быковым как «нормальный гений», с выходом пять лет назад ее романа «Завод „Свобода“», получившего премию «Нацбест», стала «главной надеждой литературы». Теперь Букша претендует на статус «русского Оруэлла»: ее роман-антиутопия «Рамка», вышедший в авторитетной «Редакции Елены Шубиной», рассказывает о всенародном празднике — коронации царя. Неизменно одно: как виртуозно писательница миксует и перепридумывает вербатимы — ее диалоги и персонажи подслушаны и подсмотрены в реальной жизни, но значительно переосмыслены.

Рэпер, 33 года