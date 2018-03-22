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Как заработать деньги, ничего не делая
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Как заработать деньги, ничего не делая 

BroDude 22 марта 2018
Фото: BroDude
Нам не интересно, сколько ты зарабатываешь сейчас, ведь мы пишем этот текст лишь затем, чтобы ты наконец начал обращаться с деньгами согласно голосу разума, а не голосу сиюминутного желания. Ты можешь зарабатывать совсем немного, но даже «немного» можно удачно инвестировать без всяких рисков.
Нет, мы не предлагаем делать это с помощью крипты: недавний обвал биткоина здорово потрепал нервы криптоинвесторам. Мы предлагаем вложить деньги в простой и понятный бизнес, который уже на протяжении десятилетий показывает хорошую результативность для бизнесменов. Речь о микрофинансовом секторе. Рассмотрим идею на примере площадки МФО Микроклад. Итак, у тебя есть зарегистрированное юридическое лицо. Ты хочешь получать стабильную прибыль. Не баснословно огромную (такая прибыль только в мышеловке), а честную прибыль в виде 18,25% годовых — именно такую предлагает сервис МФО Микроклад. Это гораздо выше, чем в банках.
Все, что нужно сделать — это заполнить краткую форму на сайте, указать реквизиты своей организации, с которой ты будешь переводить деньги, и, наконец, выбрать с помощью электронного калькулятора сумму перевода и срок размещения. От суммы и срока зависит конечный объем прибыли, что логично. При этом инвестировать ты можешь, имея на руках всего 50 тысяч рублей, еще и на срок в 5 дней. Правда, вообще смешные деньги от этого получишь, поэтому рекомендуем вкладывать сразу большие суммы на большой срок, чтобы получать достойную прибыль от своих вложений, ведь именно в этом основная цель инвестора — надо зарабатывать.
Система очень проста, основана на законах РФ. Договор можно тщательно изучить, прежде чем надо будет соглашаться. Уведомление о заключении договора приходит на электронную почту — все очень прозрачно. Если в какой-то момент тебе захочется снять деньги раньше, чем было оговорено, то ты можешь сделать это и даже получишь свой процент за период до расторжения договора, что делает эту идею еще и безопасной. Инвестировать в МФО Микроклад→
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