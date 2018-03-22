«Белгородским девушкам не хватает уверенности в себе»: основатель модельного агентства о тех, кто приходит на кастинги

В современном мире модельный бизнес не так просто устроен: кто-то придерживается постоянных стандартов или, наоборот, их кардинально меняет. Мы поговорили с основателем одного из модельных агентств Белгорода Аделью Посоховой о том, как в нашем городе развивается моделинг, кому дано стать моделью и что важно, помимо заветных 90-60-90.

Адель, почему ты решила открыть свое модельное агентство? Как начался твой путь в этой сфере?

— Все началось в 2008 году с конкурса «Мисс Белгород», в котором я решила принять участие. В итоге я заняла третье место, поверила в себя и начала подавать заявки в различные модельные школы Москвы. Но потом поняла, что мой рост (163 см), к сожалению, не позволяет мне стать моделью. А интерес-то к этой сфере остался! Да и мой друг тогда мне сказал: «Слушай, ты же все тонкости этой ниши понимаешь, любишь это дело, почему бы тебе самой не основать модельное агентство в Белгороде?». И тут я подумала: «А почему бы и нет?»

Мы с подругами организовывали фотосессии, делали классные снимки, друг помог мне с сайтом, куда мы эти снимки выкладывали. Все было замечательно, пока в какой-то момент я не поняла, что устала. Устала так, что забросила агентство на целых пять лет, да и интерес как-то поугас. Но на протяжении этих пяти лет мне постоянно звонили девушки, спрашивали, как к нам можно попасть — видимо, мой номер телефона остался где-то в Сети. В общем, я покинула моделинг, но он не покинул меня. И спустя пять лет я вновь открыла ту же модельную школу, и теперь это всерьез и надолго.

Как развивается модельная индустрия в Белгороде? На каком уровне у нас подготовка будущих моделей?

— Модельного рынка в нашем городе как такового еще не существует, он только начинает формироваться медленными темпами.

А бывают ли у нас показы мод?

К сожалению, модельный бизнес в Белгороде немного извращен. У нас бывают показы дизайнерской одежды, магазинов и бутиков на взаимовыгодных условиях, но и их очень мало. В основном, они проходят на территории ресторанных комплексов, торговых центров.

Обязательно начинающим моделям проходить модельную школу?

— Конечно. Ведь, помимо подиумной походки и танцев, девушки и парни изучают английский язык, слушают различные лекции, да и в целом формируется типаж модели.

Кстати о типаже. Какая внешность модели сейчас самая востребованная?

— Ну, конечно же, это типаж стронг — выразительные скулы, острые черты лица (его представителей мы постоянно видим на подиумах), и бэби-фэйс — пухлые губы, большие глаза. Если говорить о росте, то среди девушек в почете те, кто выше 175 см, а среди парней — выше 187 см.

Окей, допустим, есть некая Катя, которая однажды проснулась и решила стать моделью. И хороша собой, и рост высокий, стройная. Как думаешь, этого достаточно? Или нужно что-то еще?

— Одной внешности мало, нужна уверенность в себе, амбициозность. Этого очень не хватает белгородским девушкам. Их менталитет, по моим наблюдениям, отличается от менталитета девушек из более крупных городов. Если в Москве или Петербурге девушки настолько уверены в себе, что готовы из кожи вон вылезти, чтобы это доказать, то в Белгороде с этим дела обстоят совсем по-другому. Здесь девушки не верят в себя, не видят своей красоты.

«Что-о-о? Я могу стать моделью? Да ну!» — часто слышу я от тех, кого призываю придти ко мне, в агентство. Либо приходит к нам красивая девушка с отличными данными, но ей нужно похудеть, убрать в талии 5 см, а она не хочет, говорит, что не справится. Банально целеустремленности не хватает. И как бы мы таких девушек ни мотивировали, они стоят на своем.

А еще часто наблюдаю такую картину: едет в автобусе девушка — ноги от ушей, красавица, но сидит с понурым видом, скованная. Думаю, почему так? Да по ней все модельные агентства плачут! Потом присматриваюсь повнимательнее и вижу, что рядом с ней сидит неухоженный, быдловатый парень. И сразу все становится понятно.

Кстати, постоянно сталкиваюсь с тем, что именно парни не дают девушкам возможности попробовать себя в моделинге, запрещают им это. Такое происходит и со стороны родителей девушек, но если с ними еще можно договориться (у нас это получается), то с парнями категорически нет.

Для того, чтобы модель комфортно существовала как в нашем городе, так и вообще в стране, ей лучше принадлежать какому-либо модельному агентству?

— Модельное агентство помогает понять, в каком направлении стоит двигаться, определиться, с агентством какой страны можно заключить контракт. Многие девушки придерживаются принципа «свободнее — значит круче», но глубоко заблуждаются.

А как ты понимаешь, в какую страну можно отправить модель на работу?— Это зависит от типажа модели, поскольку в какой-то стране одна внешность будет успешной, в другой — нет. А еще, конечно же, от знания языка.

Ты сталкивалась с тем, что моделям предлагают оказывать эскорт-услуги?

— Такие случаи — сплошь и рядом. Мы предупреждаем девушек об опасности, которая им может грозить, если они согласятся на такое. Но они вольны сами принимать решение. Многих привлекает перспектива стать успешной моделью после того, как они окажут эскорт-услуги. Ведь именно это им обещают «агенты». К тому же, это возможность улететь за рубеж и заработать легкие деньги. Но, повторюсь, здесь каждый выбирает свое.

Что представляет из себя работа мужчины-модели? В чем специфика? Есть ли отличие от работы девушки-модели?

— Кардинальных отличий нет. У девушек и парней разные съемки, рынок, но юношам тяжелее как с точки зрения параметров тела, так и заказов. На сегодняшний день женская реклама более востребована, нежели мужская. Что ты посоветуешь девушкам и парням, которые только раздумывают, идти ли им в модельный бизнес?

— Для начала нужно посмотреть внимательно на себя в зеркало, убедиться в своем модельном потенциале. Затем сходить на кастинг, задать там интересующие вопросы. Если в агентстве работают профессионалы, то они прямо скажут о ваших преимуществах и недостатках, расскажут о ваших возможностях и перспективах. Главное, как я уже говорила, верить в себя, и тогда все получится.

Текст: Александра Кононенко. Фото: из личного архива Адель Посоховой и ее модельного агентства.