Качества, необходимые для того, чтобы в одиночку изменить всё 

Почему тебя заинтересовала эта статья? Ты хочешь вытянуть из болота свое чахлое дело? Тебе нужно провести реформу? Остаться на плаву? Тогда ты по адресу. Если вокруг уже никто не верит в успешность мероприятия — знай, мы тебя полностью поддерживаем. А ты обязательно обзаведись представленными ниже навыками.
Прекрасно разбираться в предмете
Прежде чем браться за перемены, ты должен ориентироваться в конкретной отрасли как рыба в воде. Знать каждую мелочь настолько безупречно, что даже если вдруг какая-нибудь гадина рискнет разбудить тебя в 10 утра и спросить о главных трендах и настроениях в выбранной тобой сфере, ты должен без запинки и без неуверенности ответить на всё. Знание определяет стратегии и возможные пути отступления. Не зная ничего, ты не сможешь продумать пресловутые «планы А» и «планы B».
Мудрость и умение анализировать
Когда мы беремся что-то менять и что-то переделывать, то в первую очередь возникает вопрос: а как быть с наследием, как быть с вещами, которые достались нам от предыдущего лидера, руководителя, правителя и так далее? Многие, дабы показать решительность собственных намерений, стараются обрубить пережитки прошлого, как это сделали резвые парни из одной большой холодной страны 100 лет назад. Но тут думать надо, а не понтоваться. Не нужно быть легендарным «красным кхмером» Пол Потом, который своими действиями вверг чудесную Камбоджу практически в темные времена. Это детское фаломерство с предыдущими установками. Ведь не всегда проблема в системе, порой она заключается в людях. Поэтому нужно провести выверенный, четкий анализ и посмотреть, какие вещи недопустимы, а какие могут пригодиться. Например, мудрый Ли Куан Ю, придя к власти в Богом забытом Сингапуре, сохранил в стране английский язык и британскую правовую систему, потому что считал их эффективными и полезными для будущего. В итоге под его мудрым руководством Сингапур превратился из Богом забытого, никому не нужного захолустья на отшибе цивилизации в одну из наиболее прогрессивных и процветающих стран мира. И это не дань уважения традициям, а скорее необходимые меры.
Смелость и отвага
Человек, который берется кардинально менять ситуацию, должен обладать недюжинной смелостью. Один в поле, как известно, воин. А никто не знает, с чем придется столкнуться будущему реформатору. Например, с недовольством своих подчиненных и тех, ради кого он старается. Все помнят, сколько крови попило Петру I дворянство? Сколько готовилось заговоров и покушений. Дошло до слухов о том, что, мол, царя подменили во время поездки в Голландию.
Но вот более современный случай, произошедший с, пожалуй, самым эксцентричным правителем современности, президентом Филиппин Родриго Дутерте. Этот человек, едва только сев в президентское кресло, стараясь привести страну к счастливому будущему, уже вступил в войну с коммунистической партией и в более опасную — с наркобаронами, которые в буквальном смысле правили страной последние годы. Он и сам признавался в том, что лично убивал одного торгаша смертью, а придя к власти, и вовсе распоясался. Все против него, но он непреклонен. Конечно, пример радикальный, но та решимость и сила духа, которую проявляет Дутерте, необходима каждому, кто пытается всё изменить.
Внедрение новых технологий
У нас была великолепная, идеальная с точки зрения филигранного владения словом статья о том, что у спорта, и в особенности футбола немало общего с бизнесом. И если ты хоть немного увлекаешься спортом №1 и его внутренней кухней, то знаешь, что хорошим тренерам, которые умудряются хотя бы в течение сезона доминировать на мировой футбольной арене, приходится внедрять новые технологии тренировок, общей подготовки, подбирать высокоэффективные диеты и, конечно же, создавать новую тактику, которая минимум еще 10 лет будет доминировать и восхищать мировое сообщество. А если планируется долгосрочное нагибание соперников, то менеджменту и руководству клуба приходится продумать стратегию эффективной подготовки молодых кадров. То есть, для того, чтобы добиться успеха в футболе, нужно задуматься не только о физическом состоянии, но и о технологиях. Катеначчо, бей-беги, титикака, тотальный футбол — это всё последствия долгого и очень изнурительного изучения соперников, физических данных и статистических наблюдений. И если ты мечтаешь что-то изменить, то без больших исследований, статистических данных и новых технологий ты не достигнешь ничего. Посмотри фильм «Человек, который изменил всё» — там хоть и про бейсбол, но смысл такой же.
Умение выстраивать команду
Даже говоря о человеке, пытающемся всё изменить в одиночку, мы всегда подразумеваем команду, которая будет ему помогать. В наше время даже контент YouTube-каналов делает группа людей, включающая в себя сценаристов, операторов и даже продюсеров. А персона, которая всё меняет — это руководитель. И для того, чтобы всё получилось, ему необходима команда.
И тут важно умение не просто собрать, но и возглавить людей, чтобы коллектив слаженно работал.
Лидер мирового уровня должен собрать команду, исключительно сильную по лидерским качествам, и повести ее дальше. В одиночку никто не выигрывает. Для этого необходимо ориентироваться не на свои интересы, а на развитие коллектива. Начальники не отсиживаются больше в кабинетах, они должны стать командно-ориентированными, постоянно работать в многозадачном режиме, руководить без чинов и регалий, выдерживать напряжение, заботиться о том, чтобы подчиненные не выгорели, и всё это — с широкой улыбкой на лице, в общем и открытом для всех офисе.