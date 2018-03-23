Самые худшие правители в истории России

Русский народ традиционно отличается верой в царя. Но были такие монархи на Руси, которые едва не привели Россию к исторический гибели.

Борис Годунов

Приход Годунова к престолу уже вызывал множество сомнений (был правителем из «толпы». Список жертв, приписываемых «великому отравителю», впечатляет: два государя Иван Грозный и Фёдор Иванович, герцог Ганс Датский (несостоявшийся муж дочери Бориса Ксении), дочь герцога Магнуса Датского (которую поляки могли возвести на русский трон) и даже царица Ирина, сестра Бориса Годунова, которая сама же и преподнесла ему корону.

Именно Борис Годунов, а не Пётр I стал первым государем, ориентированным на европейские порядки. Он поддерживал дружеские связи с Англией и состоял в лестной переписке с английской королевой. При Годунове англичане получили небывалые привилегии, в том числе и право беспошлинной торговли.

В 1601 году в Россию пришёл Великий Голод, который продлился до 1603 года. Это стало настоящим роком Годунова и всей его династии. Несмотря на все попытки царя помочь своему народу — запреты повышения цены на хлеб, строительство амбаров для голодающих — люди вспомнили об антихристе. По Москве поползли слухи о преступлениях Бориса. Развиться слухам о пришествии антихриста в нечто массовое и боевое помешали внезапная кончина Бориса Годунова и пришествие на Русь «чудом спасенного» царевича Дмитрия. В результате правления Годунова Россия оказалась на пороге Смуты, которая едва не остановила история русского государства.

Василий Шуйский

Василий Шуйский правил в период 1606-1610 гг. В начале XVII ст. в России наблюдались массовые неурожаи, вследствие чего на территории распространился голод. Василий Шуйский пришел к престолу в эти времена, создав заговор и организовав убийство Лжедмитрия. Правителем Шуйского провозгласили его сторонники — небольшая группа людей в Москве.

«Более хитрый, чем умный, донельзя изолгавшийся и изынтриганившийся», — так охарактеризовал царя историк Василий Ключевский

Шуйскому досталось наследство, поставившее под сомнение само понятие «русского государства». Голод, внутренние и внешние распри, наконец, эпидемия самозванства, охватившая Русь на заре XVII века — в таких условиях мало кто мог сохранить здравый рассудок и политическую волю.

Шуйский делал все, что мог. Пытался кодифицировать право, закрепить положение холопов и крестьян. Но его уступки в сложной ситуации были сродни слабости. В конце концов Шуйский был пленен польскими войсками, по предварительному сговору бояр. На смену его правлению пришел польский королевич Владислав, страна оказалась фактически под иноземной оккупацией.

Петр II

Петр II правил в период 1727-1730 гг. Стал царем в 11-летнем возрасте, умер в 14 лет от оспы. Это один из самых юных правителей России. Стал царем, согласно завещанию, составленному Екатериной I. Он не проявлял интереса к государственным делам и политической деятельности. Его правительство не отличалось яркими событиями, к тому же Петр II фактически не управлял Россией самостоятельно. Власть была в руках Верховного тайного совета (Меншикова, а вскоре — Остермана и Долгоруких). В данный период пробовали придерживаться политических взглядов Петра Великого, однако данные попытки были безуспешными. В годы правления Петра II укрепилась боярская аристократия, армия пришла в упадок (особенно изменения коснулись флота), стала активно процветать коррупция. Также в данный период столица России поменяла свое месторасположение (из Санкт-Петербурга была перенесена в Москву).

Петр III

Петр III — император, который был провозглашен после смерти Елизаветы. За 186-дневный срок монарх сделал достаточно, чтобы называться одним из самых худших правителей России. Историки объясняют это ненавистью "немца" Петра III к России. Результатом правления императора стало: • усиление крепостного права; • получение дворянством права не нести службу и других привилегий («Манифест о вольности дворянства»); • возвращение к власти персон предшествующего царствования, которые находились в ссылках; • прекращение военных действий с Пруссией, заключение договора с прусским королем на невыгодных условиях (возвращение Восточной Пруссии, которая на тот момент являлась частью России 4 года). При условии того, что 7-летняя война с Пруссией была практически выиграна, такой шаг вызвал недоумение в армейских кругах, приравнивался к государственной измене. Правление Петра III закончилось, благодаря заговору гвардии.

Николай II

Николай II — последний русский царь, в успехи которого даже не верили его собственные родители. К примеру, мать Николая считала Николая слабым не только духом, но и умом, называла его «тряпичной куклой». В самом начале правления царь привязал курс рубля к золоту, ввел золотой рубль. Последствием такого шага стало ограничение денег внутри страны, увеличение количества займов за границей, которые использовались для развития страны. В итоге Россия стала одной из лидеров по объему внешнего долга, который стремительно рос.

Далее позорное поражение России в русско-японской войне (в 1904-1905 гг.) В годы правления царя следует вспомнить и «Кровавое воскресенье» — расстрел полицейскими мирных жителей в Санкт-Петербурге, что послужило толчком к началу первой революции (1905-1907 гг.) В результате последнего события Николай получил прозвище "Кровавый".

В 1914 г. (начало войны) наблюдался экономический спад, инфляция. Количество забастовок резко увеличивалась. В результате Николай II отрекся от престола, а а в России началось самое страшное время в ее истории.