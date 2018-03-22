Что происходит с твоим телом, если ты регулярно мастурбируешь

Получение сексуального удовольствия — далеко не единственная причина для того, чтобы практиковать самоудовлетворение. По словам экспертов, есть еще несколько полезных для здоровья последствий, которые ты получишь, если будешь мастурбировать регулярно.

Мыщцы таза становятся сильнее

Не только упражнения Кегеля помогают укрепить мышцы влагалища, тренировка мастурбацией имеет тот же самый эффект, но с бонусом в виде оргазма. Оргазм по сути своей — сокращения тазовых мышц. Чем чаще ты «поднимаешь тяжести» в виде оргазма — тем активнее работают мышцы. А чем сильнее таз — тем сильнее оргазм! Кроме того, укрепленные мышцы помогают снижать болезненные ощущения во время секса, например, при отсутствии достаточной смазки.

Твое тело избавляется от токсинов

Забудь о разгрузочных днях и специальных детокс-соках — мастурбация может выполнить ту же самую роль. Для мужчин регулярная мастурбация связана с работой предстательной железы, и частая эякуляция помогает избавиться от токсинов, вызывающих рак. У женщин схожий принцип помогает предотвратить воспаления мочевого канала и инфекции шейки матки. Во время возбуждения в твоих органах жидкость циркулирует сильнее, и это позволяет цервикальной слизи смыть вредные бактерии.

Ты лучше возбуждаешься

Вопреки стереотипам, мастурбация не снижает сексуальное влечение просто потому, что потребности были удовлетворены. Наоборот, мастурбация может сделать тебя более возбуждаемой при сексе с партнером, ведь у тебя выделяется больше вагинальной смазки и улучшается сексуальная чувствительность. Кроме того, взаимная мастурбация — отличный способ поэкспериментировать.

Стимулируется иммунная система

Кажется, что вот-вот заболеешь? Немедленно в кровать. Если ты часто устаешь, особенно в сезон холодов, добавить мастурбацию в свой распорядок дня — отличный трюк, который поможет мобилизовать иммуную систему. Дело в том, что возбуждение и оргазмы увеличивают количество лейкоцитов в организме, которые действуют как настоящие киллеры и убивают потенциально вредные вещества в крови.

Твое тело получает мини-тренировку

Если походы в тренажерный зал — не твое любимое занятие, мастурбация может стать отличной заменой тренировки. При возбуждении увеличивается сердечный ритм, а кровь двигается быстрее, что способствует глубокому дыханию и насыщению мышц кислородом. Конечно, это не поможет тебе сделать ягодицы упругими, но, по крайней мере, можно не беспокоиться о том, что ты превысила свою норму сжигания калорий.

Ты становишься счастливее

По словам психосексуального терапевта Джоди Сли, гормоны, высвобождающиеся во время оргазма, несут множество преимуществ для всего организма: снижение артериального давления, уменьшение стресса, помощь в борьбе с бессонницей и болью. Кроме того, регулярные оргазмы вызывают высвобождение окситоцина и эндорфинов — гормонов, повышающих общее настроение, которые и заставляют тебя чувствовать себя счастливой и удовлетворенной.

Соло-оргазм стимулирует творчество

В 2011 году журнал New Scientist сообщил об исследованиях, посвященных работе женского мозга во время оргазма. В ситуациях, когда девушка мастурбировала, была замечена активность префронтальной коры головного мозга — той области, которая связана с творческим мышлением. В случае же партнерского секса некоторые области мозга, включая те, что отвечают за самоконтроль, наоборот, не проявляли никакой активности. Не можешь придумать ничего креативного — расслабляйся и наслаждайся собой в одиночестве.