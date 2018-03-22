Как стать человеком, который испортит любую поездку

Как стать идеальным компаньоном в поездке? Достаточно не повторять всего, что перечислено ниже. Однако как показывает опыт странствий, люди с гораздо большим удовольствием ведут себя как сволочи. А мы считаем, что раз уж ты за что-то взялся, то будь добр, стань мастером в этом деле. Если быть мразью, то законченной.

1. Ничего не предпринимай, пока не найдешь кофе

Утро начинается не с кофе, хотя многие, по старой привычке, продолжают так считать. Ну да ладно, некоторые на самом деле не могут и двух шагов сделать без чашки бодрящего. Что в будний день — что в выходной, что на работе — что в отпуске. Если ты из таких, то вместо «Доброе утро!» говори своим товарищам по поездке, что тебе нужен кофе, чтобы проснуться. И прежде чем куда-то поехать или что-то обсудить, ты должен выпить кофе. А все будут ждать, пока ты вальяжно напьешься и придешь в себя. Если кофе поблизости нет, то все будут его искать — хоть час, хоть два. Вы же команда, вы же заодно. Пусть ищут, это в их же интересах. Чем быстрее найдут, тем скорее ты перестанешь ныть. А еще, если ты в Юго-Восточной Азии, не забудь рассказать, какой здесь дрянной кофе.

2. Никуда не выходи, пока ты лично не проверишь отзывы

Вот так всегда: полетели компанией, а все проблемы на твоих плечах. Эти наивные простофили уже наметили себе несколько ресторанов, музеев, кабаре, виноделен, но ты же не можешь им доверять. Вдруг они поведут тебя в какой-нибудь гадюшник. И пускай он пользуется популярностью у туристов, ты должен самолично прочитать все отзывы. Пусть на это уйдет четыре часа, и вы все равно пойдете куда собирались. Нельзя же им верить. Они уже чуть не поселили твою благородную тушу в трехзвездочный отель. Хорошо, что ты нашел четырехзвездочный. Пускай он оказался на окраине и не соответствует статусу, зато ты душу отвел. Каждое утро повторяй этот ритуал, чтобы у друзей появилось желание убить тебя.

3. Не принимай участие в процессе принятия решений, потому что тебе «действительно все равно»

Ты любишь коллективные обсуждения? Мы любим, особенно когда три человека ломают голову, а остальные сидят рядом, уставившись в телефон, и просят решить все без них, поскольку им все равно и они доверятся любому выбору. А обожаем мы их за то, что эти сволочи потом громче всех жалуются. Хочется спросить, кто вам мешал слушать? Мы же все рассказывали. В конце концов, могли бы сами все изучить до вылета. Но нет, тогда поездка была бы слишком сказочной. Теперь ты понял, что нужно делать, чтобы в путешествии друзья столкнули тебя с обрыва?

4. Притворись, что ты не знал про разницу в климате и во времени

Вот ведь парадокс: вроде бы все знали, что летим в другое полушарие, что огромная разница во времени, климат жаркий и придется много ездить и ходить. И главное, никого силком не тянули — у всех была возможность отказаться. Проблемы с разницей во времени у всех первые два дня; вся компания (за исключением одного живчика) выглядит, как зомби. А еще нужно много ходить, передвигаться, и дни такие насыщенные. Потом впечатления пересилят недомогание, но обязательно найдется гражданин, который всю поездку будет жаловаться на усталость; вспоминать, сколько времени на родине; и каждые полчаса предлагать вернуться в отель.

5. Возьми свой огромный чемодан, набитый ненужным дерьмом

Будь девушкой с огромной сумкой вещей, которые не имеют никакой цели, кроме как слегка смущать твоих спутников. Если вы поехали на машине, она должна быть настолько огромной, чтобы занять весь багажник. Если вы полетели в другую страну — просто должна раздражать своими габаритами. Огромная сумка с кучей всего ненужного: от ламинированных маршрутов до стульчака на унитаз. Главное — забыть все, что может пригодиться, чтобы всю поездку клянчить у друзей дезодорант и солнцезащитный крем. Заинтригуй народ — пускай гадают, что у тебя в твоей сумке.

6. Оставайся на постоянной связи со своей девушкой

Скучаешь по своей девушке? Не беда: есть же FaceTime, который позволит тебе лицезреть лик любимой круглые сутки. Зачем наслаждаться красотами города, зачем общаться с друзьями, если можно идти и нести всякую чушь. Ты ведь для этого заплатил огромные деньги и укатил в Барселону — чтобы не увидеть город и раздражать друзей. Главное — не подключай выгодный тариф, чтобы всей компанией искать не удивительные красоты, а Wi-Fi. Общайся с ней везде: на корриде, на футболе, в горах, в кафедральных соборах, в барах. Ее лицо, словно икона, должна обезопасить тебя от веселого времяпрепровождения.

7. Уходи по-английски

Человек — птица вольная и не обязан потакать желаниям своих гнусных спутников. Чтобы доказать свою уникальность и независимость, старайся не поддерживать всеобщий энтузиазм. Например, собрались завтра утром ехать на мыс Рока, а ты воспротивься; скажи, что завтра у тебя по плану поход по магазинам. Даже если тебе очень хочется поехать, побори желание, будь независимым. Ведь то, что вы поехали большой компанией ничего не значит. Есть только ты и твое желание, к которому все должны прислушиваться. Хотя в некоторых случаях нормально, когда группа разбивается и каждый занимается чем хочет. Для пущей эффектности уходи без предупреждения и отключай телефон, чтобы друзья искали тебя по всему городу и в панике обращались в полицию. Зато как они будут рады тебя видеть потом. Сколько эмоций и слов полетит тебе в лицо. Но слов и эмоций будет гораздо больше, если ты уйдешь в самоволку во время экскурсии на одной из остановок. В таком случае тебе придется насладиться ораторией всего автобуса и особенно гида.

8. Сравнивай все с домом

Вырви волосок из плешивой бородки, порви и превратись в типичного русского отпускника лет пятидесяти. А это значит, что всю поездку ты будешь отпускать ироничные и колкие остроты в адрес достопримечательностей; критиковать местную кухню, уплетая ее за обе щеки; вспоминать, что в 2007-м, когда ты ездил в Рим и Марсель, сервис, отели и достопримечательности были лучше; и в принципе при первой удобной возможности упоминать, что Париж не лучше Саратова, а все эти мелкие городки вроде Труа — такая же чухня, как и любимый Энгельс.

9. Сделай Instagram своим главным приоритетом

Заставь всю свою группу остановиться, чтобы ты смог сделать несколько снимков на фоне местных красот. И так на протяжении всего пути. Вот красивый столб — нужно сфотографироваться. Вот смешной полицейский — грех не сделать фото. Вот люк, вот панорама красивая — все должно оказаться в Instagram. Главное, не дай заскучать своим товарищам; привлекай их к своей увлекательной авантюре, ведь если это нужно тебе — значит нужно и им. Проси их фотографировать, спрашивай, какой фильтр выбрать, а за ужином попроси придумать подпись. Иначе они оставят тебя одного и уйдут далеко-далеко, лишь бы больше никогда не слышать про соцсети. Ты ведь приехал сюда только для того, чтобы сделать свою историю Instagram самой крутой. Поэтому пусть тебя не смущают взгляды соратников. Начинай биться в истерике, когда на телефоне заканчивается батарея прямо во время прогулки на гондолах в Венеции. Стань настоящей легендой и первым человеком, которого утопили собственные друзья.

10. Будь непозволительно скупым

Еда в поездке далеко не самая главная вещь — гораздо важнее эмоции и впечатления. Однако без нее не будет ни впечатлений, ни удовольствия, ни радости. Поэтому многие берут с собой бич-пакеты, снеки, бабаевские шоколадки. И это, безусловно, правильно. Люди молодцы, ведь едут не за сувенирами и не за набитым желудком. Но есть те, у которых просто недостаточно денег, а есть скупые сволочи, которые экономят на всем. И, главное, находят этому изумительные оправдания. Зачем идти в Лувр или музей Прадо? Картины и картины — везде одинаковые. Зачем ехать в джунгли, что я водопадов с деревьями не видел? Зачем пробовать национальную кухню? Неизвестно, какими руками ее трогали, еще, не дай бог, отравлюсь. Ничего не покупай и не позволяй друзьям платить за себя. В ресторане возьми себе только воду и с неприкрытой завистью смотри за тем, как они, причмокивая и чавкая, наслаждаются шедеврами местной кулинарии. И ни в коем случае не пользуйся местным транспортом — заставляй их ходить пешком. Так экономнее и полезнее. Ходите, превозмогая боль и усталость, пока кефир из жопы не польется.

11. … или предложи огромные расходы, которые твои спутники не потянут

Попроси всех потратить непомерные суммы на групповые действия без каких-либо предупреждений. Например, экскурсия, ради которой вы поехали, стоит $200 с человека. Для тебя это не дорого, а для друзей — треть бюджета от всей поездки. Обязательно настаивай на том, что это обалденная идея и оно того стоит. Пускай страдают — балом правит тот, у кого денег больше. И не забудь как можно чаще задавать им каверзные вопросы вроде: «У вас че, денег нет?» или «Вы че такие озабоченные?». Как будто ты не знаешь, ха-ха!

12. Не высовывайся из кровати раньше обеда

Заставляй своих спутников нервничать и психовать в ожидании, когда ты, наконец, поднимешь свою задницу с дивана. Главное, настаивай на своем, не поддавайся уговорам. Накройся одеялом, закрой голову подушкой, чтобы не слышать, как товарищи выламывают дверь твоего номера. А потом по традиции —сигаретка, чашечка кофы или какавы, Instagram, душ. Ничего, что уже 2 часа дня и вы проспали все автобусы и экскурсии, главное — твое душевное равновесие и комфортное пробуждение. Но не удивляйся, если они уехали без тебя.

13. Будь слишком крутым для туриста

Да, да, мы знаем. Ты «путешественник, а не турист». Ты скорее умрешь, чем зашкваришь душу и ботинки в групповом экскурсионном туре и сделаешь типичную фотографию с Пизанской башней. Твоя нога никогда не переступит порог ресторана, который обслуживает туристов, даже если общепит для местных находится за 3 километра отсюда. А оказавшись в Мюнхене во время Октоберфеста, ты не посетишь сам фестиваль, поскольку ты перестал быть аутентичным, а огромные свиные рульки, пиво и заблеванные лавки уже не те, что раньше. Ты же гонишься за аутентичным, которое туристам не интересно. Просто из принципа, чтобы быть не таким, как все. А твоим товарищам остается плестись следом, ничего не понимая. Может быть, им и хочется пойти на пешую обзорную экскурсию, но они не могут предать твои туристические убеждения.

14. Денежные махинации

Пускай «вы все еще должны заплатить мне за » станет твоей мантрой во время отдыха. Не забывай буквально каждые 10 минут напоминать о своей щедрости и о том, что тебе должны. Если угощают тебя, не стесняйся и вместо пива заказывай апероль.

15. Убедись, что все знают, что ты из России — единственной великой страны в мире

Россия — лучшая страна в мире. Не забывай об этом напоминать каждому встречному и поперечному. В гостинице, за барной стойкой, в общественном транспорте — везде сверкай орлистой обложкой паспорта, русским матом и хамским отношением ко всем остальным народам. Имперское величие, Путин, широкие просторы, армия и богатая история — вот основные темы твоих разговоров, которые можно охарактеризовать не иначе как «А у нас лучше!». Сделай так, чтобы твоим спутникам стало стыдно.

16. Издевайся над местным языком и акцентом

Слова «срал», «пердю» и «окун» на некоторых зыках обозначают вполне себе нормальные вещи. Это не оскорбление, а так, по неопытности. С непривычки подобные речевые экзерсизы могут смутить неподготовленного туриста. И что нужно сделать в ответ? Правильно, ржать ничего не понимающему иностранцу в лицо, коверкая его родной язык. Или, оказавшись в Юго-Восточной Азии, смеяться над их мурлыкающей манерой произносить слова. В отместку тем людям, которые говорят, что русский язык звучит, как галоп хромой. Не обязательно вслушиваться в каждое предложение, можно просто смеяться.

17. Не отказывай себе в оргиях

Если ты поехал с девушкой, то об этом должны знать все, даже люди совершенно с тобой незнакомые. Вы должны тереться друг об друга деснами везде, при первой же удобной возможности: в такси, на экскурсии, на завтраке, в номере и просто на улице. Главное, чтобы как можно больше людей это видело. У них все хорошо, они на отдыхе, того и гляди забыли, что такое гнобить людей. Самое время напомнить им, как это делается. Только не сдерживайте эмоций и стонов — делайте это как можно громче. И кстати, если приедете в Саудовскую Аравию, уговори свою женщину одеться максимально откровенно, подойдите к одной из мечетей и начните громко лобызаться. Это станет началом незабываемых приключений.

18. Найди любое оправдание, чтобы не взаимодействовать с остальными

А что делать, если ты предпочитаешь путешествовать соло? Тогда все просто: избегай контактов с другими туристами и путешественниками. Буквально превратись в призрака и старайся ни с кем не вступать в контакт. Если твой голос услышит больше двух человек, план провален. В идеале люди должны принимать тебя за маньяка: никто не знает, кто ты, но отчего-то ты то и дело попадаешься на пути. Как будто бы жертву выслеживаешь.

19. Просто жалуйся на все Нытики любят компанию, иначе смысл их существования сходит на нет. Все очень просто. Будь недоволен всем: едой, людьми, сервисом, политическим устройством, планом, ранним подъемом, невозможностью нормально побриться, высокими ценами, недостаточными впечатлениями. Глупцы держат это недовольство в себе, стараясь не выпускать его наружу, но ты ведь умный. Поэтому озвучивай свое настроение в ритме нон-стоп. Увидел некрасивое дерево — пожалуйся на уродливую природу государства. И так везде.

20. Будь полноправным, нечестивым, неблагодарным кошмаром

Есть люди, которые путешествуют, чтобы набраться впечатлений, прочистить мозги, получше разобраться, как устроен мир. Они принимают чужую культуру с благодарностью. А есть те, кто бросает вызов элементарной человеческой порядочности, просто потому что им так хочется. Например, вы отправились в знаменитый винодельческий регион Испании, где твой соратник заблаговременно договорился посетить одного старого винодела. Он поприветствует тебя, словно потерянного много лет назад родственника, расскажет историю семьи, покажет винодельню и объяснит процесс производства. Что должен делать ты? Говорить, что вино невкусное и вообще, ты его не любишь. За ужином с хозяином и его семьей вырази презрение по поводу внутреннего убранства жилища; скажи, что ненавидишь оливки и выплюни ягненка на стол со словами: «Какое пережаренное мясо!». А еще задавай неудобные вопросы хозяину. Только не удивляйся, если ночью ты проснешься от того, что чересчур тяжелая подушка закрыла тебе дыхательные пути.

21. Или просто предай товарища

Пусть твой друг купит билеты, зарезервирует номера, оплатит экскурсии, и лучше, если все это не будет подлежать возврату. И в последний момент кинь своего камрада — откажись от поездки. Придумай причину сам: не все же нам тебя гадостям учить.

22. Остри как в последний раз С водкой, проститутками и юмором одна беда: когда их слишком много, они начинают раздражать. Если в путешествии роль остряка-самоучки всегда берешь ты, то советуем прочистить чакры остроумия, потому что в путешествии у тебя будет немало поводов блеснуть им. Все вокруг будет казаться шкодным, обалденным и смешным. Говорят, что существует около 345 бородатых и две смешные шутки про моторикшу, а количество шуток про реку Ганг вообще не поддается исчислению. Окружающих нескончаемый поток не всегда удачных шуток со временем начнет раздражать. Но не сдавайся — шути даже над репликами администратора в хостеле.