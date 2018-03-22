8 признаков того, что твой парень — секс-нарцисс

Твой парень просто уверен в себе? Или он убежден, что другого такого на планете нет? Сексуальный нарциссизм характеризуется верой в свою невероятную харизму и сексуальную мощь, которая другим и не снилась. При этом сексуальные нарциссы ловко умеют создавать иллюзию настоящей близости, тогда как на самом деле думают только о себе. Эти восемь признаков помогут тебе понять, не имеешь ли ты дело с одним из них.

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Он помешан на исполнении

Как правило, нарциссы следят за своей внешностью и умеют очаровать собеседника. Наверняка, когда ты встретила его, тебя просто покорила его улыбка и удивительная эрудиция — казалось, он знает обо всем на свете.

А уж в постели, особенно в начале романтических отношений, нарциссы могут быть просто сногсшибательны. Для них будто бы нет «запретных» тем, они искусны и умеют довести любовницу до оргазма.

Не пойми нас неправильно, в приятной внешности и отличном сексе нет совершенно ничего плохого. Но нарцисса отличает от хорошего любовника одно: нарцисс ведет себя так, как будто снимается в порнофильме и на вас все время направлен свет софит. Есть в его действиях что-то неестественное, театральное, наигранное.

Он напрашивается на комплименты

Имеются в виду, конечно, комплименты его «мужской силе». После секса нарцисс спросит тебя, было ли тебе хорошо — не потому, что по‑настоящему хочет знать, понравился ли тебе секс. Ему просто не терпится услышать, как им он был замечательным любовником. Он надеется, что ты подметишь каждый его новый прием, любое его движение в постели должно вызывать восторг.

А если этого не происходит, нарцисс смертельно обидится и может ответить агрессией и колкостью. Ему вообще необходимо регулярно слышать комплименты в адрес своего либидо: какой у него большой член, как он замечательно им владеет, как ты наслаждаешься, когда он делает тебе куннилингус. Насторожись, если тебе кажется, что это уже немного напоминает среднюю школу — именно тогда все разговоры сводились к сексу.

Он говорит: «Тебе же не трудно»

Очень тревожный признак, когда твой партнер ставит свое желание превыше твоего. Он постоянно просит тебя идти на уступки. Например, сделать ему минет, чтобы он «мог расслабиться». А если ты говоришь, что тебе не хочется, обижается, злится или называет тебя неблагодарной.

У секс-нарциссов довольно болезненная реакция на отказ от секса — его задевает это до глубины души.

Он может начать злиться, переходить на личности, высмеивать тебя, вызывая чувство стыда. Иногда нарцисс использует вместо открытой агрессии пассивную. Станет холоден с тобой, перестанет разговаривать, будет опускать колкие замечания в твой адрес.

Третий вариант: нарцисс будет манипулировать твоими эмоциями, пытаясь вызвать в тебе чувство стыда, называя тебя неблагодарной, к примеру. Он же так для тебя старается, а ты не готова уступить ему даже в такой мелочи.

Помни, ни одна из этих реакций не является поведением взрослого разумного человека.

Он расспрашивает тебя о твоих бывших

Но только для того, чтобы услышать, как плохи они были в постели. Ни в коем случае нельзя рассказывать, как с кем-то тебе было хорошо, — нарцисс хочет послушать, как у одного твоего любовника почти не стоял, у другого приходилось искать с микроскопом, а о третьем ты вообще ничего не можешь вспомнить. В ответ на твои рассказы нарцисс будет смеяться и не забудет напоминать, как тебе повезло с ним, гуру секса.

Он намекает тебе, что ты не так хороша

Он, конечно, все равно тебя любит, но с либидо у тебя беда — именно на это намекает тебе нарцисс. Если ему часто хочется секса, а тебе — нет, он будет намекать, что тебе стоит обратиться к врачу и пожаловаться на низкое сексуальное желание. Да, слово «фригидная» то и дело будет всплывать в ваших семейных ссорах.

Он манипулирует

Для этого нарциссы нередко используют тактику «эмоциональных качелей». Когда вы встречаетесь, он сделает все, чтобы тебе понравиться. Но сразу после вдруг охладеет, отодвинется эмоционально.

Некоторое время он может не звонить и не отвечать на твои сообщения, но, как только ему захочется повторить секс, свяжется с тобой первым. И снова будет обаятельным, романтичным, завладеет твоим вниманием и доверием.

Он не понимает твоих желаний

Они его, в общем, не очень интересуют. Разве что в контексте собственного успеха. При этом нарцисс не особенно эмпатичен в вопросах потребностей партнера. Он гораздо чаще прислушивается к собственным прихотям и неохотно идет навстречу тебе.

Он изменник

Секс-нарциссы нередко бывают в прямом смысле слова зависимы от секса. Зависимы настолько, что оценят хороший секс выше полноценных отношений. Ради нового сексуального опыта нарциссы легко пойдут на обман. Нарциссы склонны к импульсивному поведению и обожают быть предметом восхищения.

Если ты обнаружила, что большая часть этих признаков применима к твоему нынешнему партнеру, у тебя всегда есть два выхода: убедить его обратиться к специалисту или — бежать. Помни, самое главное, чтобы тебе в отношениях было комфортно и хорошо.

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