Ани Лорак: Жалею о том, что в сутках только 24 часа 

Певица поделилась своими правилами жизни с «Вечеркой».
— Самое главное — это проживать свою жизнь. Не чью-то, а именно свою. И при этом быть счастливым.
— Девочке-подростку, которая мечтает стать певицей и выйти на сцену, я могу дать такой совет: еще раз подумай хорошенько, действительно ли это твоя мечта? Если это так, то осуществить ее возможно лишь вооружившись трудолюбием, терпением и настойчивостью.
— Когда-то книгой, которая изменила меня, стала Библия. Потом было несколько книг Пауло Коэльо. Затем — одно из самых ярких впечатлений от всего, что я когда-либо читала, — «Маленький принц» Экзюпери. Сейчас одной из знаковых книг для меня является «Монах, который продал свой »Феррари» Робина Шармы. То ощущение, когда ты понимаешь, что хочешь и можешь что-то менять в своей жизни… Вот что я почувствовала после того, как закончила ее. Но не все книги могут повлиять на тебя таким образом. Тут очень многое зависит от определенного периода в твоей жизни.
— Не думаю, что хотела бы стать бессмертной.
— Певцы в каком-то смысле тоже первооткрыватели.
— Мое главное достижение в жизни — моя семья, связанная крепкой любовью.
— Вы обидите меня, если станете грубить.
— Обожаю, как пахнет ваниль.
— Не могу припомнить каких-то безумных поступков в своей жизни. Я все-таки стараюсь думать перед тем, как что-то сделать.
— Если бы моя жизнь была песней, она бы называлась «Обними меня».
— Терпение и милосердие — вот, что спасет мир. Эти человеческие качества я ценю больше других.
— Если не знаете, что подарить любимому человеку, подарите ему путешествие.
— Когда я у меня хорошее настроение, я обычно напеваю песню Ареты Франклин «Натуральная женщина».
— Каждый день на нас оказывают влияние те люди,
СПРАВКА
Ани Лорак — это псевдоним певицы, палиндром ее настоящего имени — Каролина. Известность ей принесла телепередача «Утренняя звезда», вышедшая на экраны в марте 1995 года.