Ани Лорак: Жалею о том, что в сутках только 24 часа

Певица поделилась своими правилами жизни с «Вечеркой».

— Самое главное — это проживать свою жизнь. Не чью-то, а именно свою. И при этом быть счастливым.

— Девочке-подростку, которая мечтает стать певицей и выйти на сцену, я могу дать такой совет: еще раз подумай хорошенько, действительно ли это твоя мечта? Если это так, то осуществить ее возможно лишь вооружившись трудолюбием, терпением и настойчивостью.

— Когда-то книгой, которая изменила меня, стала Библия. Потом было несколько книг Пауло Коэльо . Затем — одно из самых ярких впечатлений от всего, что я когда-либо читала, — «Маленький принц» Экзюпери . Сейчас одной из знаковых книг для меня является «Монах, который продал свой »Феррари» Робина Шармы. То ощущение, когда ты понимаешь, что хочешь и можешь что-то менять в своей жизни… Вот что я почувствовала после того, как закончила ее. Но не все книги могут повлиять на тебя таким образом. Тут очень многое зависит от определенного периода в твоей жизни.

— Не думаю, что хотела бы стать бессмертной.

— Певцы в каком-то смысле тоже первооткрыватели.

— Мое главное достижение в жизни — моя семья, связанная крепкой любовью.

— Вы обидите меня, если станете грубить.

— Обожаю, как пахнет ваниль.

— Не могу припомнить каких-то безумных поступков в своей жизни. Я все-таки стараюсь думать перед тем, как что-то сделать.

— Если бы моя жизнь была песней, она бы называлась «Обними меня».

— Терпение и милосердие — вот, что спасет мир. Эти человеческие качества я ценю больше других.

— Если не знаете, что подарить любимому человеку, подарите ему путешествие.

— Когда я у меня хорошее настроение, я обычно напеваю песню Ареты Франклин «Натуральная женщина».

— Каждый день на нас оказывают влияние те люди,

СПРАВКА

Ани Лорак — это псевдоним певицы, палиндром ее настоящего имени — Каролина. Известность ей принесла телепередача «Утренняя звезда», вышедшая на экраны в марте 1995 года.