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«Малышка на миллиард»: история первой супермодели
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«Малышка на миллиард»: история первой супермодели 

Bigpicture.ru 23 марта 2018
Фото: Bigpicture.ru
Задолго до того, как Жизель Бундхен, Синди Кроуфорд и Линда Евангелиста покорили подиумы мира, бал правила Лиза Фонсагривс — первая супермодель. Ее история — пример того, как может измениться жизнь благодаря счастливой случайности.
Лиза Фонсагривс, урожденная Лиза Бирджитта Бернстоун, родилась 11 мая 1911 года в Швеции. Обеспокоенные будущим дочери родители отдали Лизу в школу поварского искусства. Но не об этом мечтала хрупкая девушка. Она бросила школу и уехала в Париж учиться танцевать. Там она и познакомилась с первым мужем — танцором Фернаном Фонсагривсом.
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Может, Фонсагривс могла стать знаменитой танцовщицей, если бы не судьбоносная встреча. Как-то раз Лиза возвращалась с урока танцев и столкнулась в лифте с фотографом Вилли Мейволдом. Очарованный красотой Лизы, Мейволд пригласил ее принять участие в модном показе шляп.
Во время демонстрации головных уборов Фернан сделал несколько фотографий жены, которые позже отнес в редакцию Vogue. С этого и началась модельная карьера Лизы Фонсагривс. Через три года она стала главной моделью Vogue, только на обложке этого издания Фонсагривс появлялась более двухсот раз. Также она снималась для Time, Vanity Fair и Harper’s Bazaar.
Особенность позирования Лизы Фонсагривс заключалась в том, что она танцевала перед объективом, потому и фотографии получались живые. Одна из самых нашумевших фотографий была сделана в 1937 году Эрвином Блуменфельдом, где Лиза балансирует на балке Эйфелевой башни.
Когда началась Вторая мировая война, Лиза и Фернан переехали в Америку. Отношения пары были уже не такими крепкими, они постепенно отдалялись друг от друга. В 1947 году Vogue попросил фотографа Ирвина Пенна сделать групповой портрет двенадцати самых востребованных моделей этого года, среди них была и Лиза Фонсагривс. Так Лиза встретила своего второго мужа. Их брак продлился 42 года, до самой смерти Лизы.
Лиза Фонсагривс продолжала работать моделью до конца 50-х годов. Ее карьера стала одной из самых долгих в профессии. «Малышка на миллиард» и «невероятная Лиза» — так называли ее американские журналы. Сама же Лиза звездной болезнью не страдала и называла себя просто «хорошей вешалкой».
Родив ребенка, Лиза решила полностью отдаться материнству и оставила работу модели, но Ирвин продолжил снимать ее для себя: дома, на прогулке, с детьми. До конца жизни она оставалась его музой. Лиза Фонсагривс умерла в 1992 году. Ирвин пережил жену на 17 лет.
«Если бы мне пришлось прожить жизнь заново, я бы ничего не стала менять», — призналась Лиза Фонсагривс в одном из последних интервью.
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