«Мой друг начал платить за прогнозы на спорт…» История одного игромана

Помните фильм «Деньги на двоих»? Ну тот, с Аль Пачино в главной роли… Про ставки на спорт. Фильм, в котором соединилось все лучшее, что есть на планете — спорт и Аль Пачино. А еще тот момент, когда Уолтер, герой Аль Пачино, сравнивает ставки с наркотиком и говорит:

— Самое приятное в любом наркотике — это не кайф. Это мгновение перед приемом.

Ведь действительно, выигрыш — это просто вишенка на торте. Самое приятное — смотреть матч и болеть за результат, на который ты поставил, в который ты веришь. Поэтому я никогда не понимал игроков в букмекерских клубах, делающих ставки в режиме «лайв» на непонятные команды из какого-то Катара, про которые они вообще ничего не знают — просто следят за цифрами и делают выводы из коэффициентов.

Самый смак — ставить на результат, в который ты действительно веришь. Заработок — не главное. Постепенно я ушел от небольших ставок в букмекерских конторах и принялся действовать, как сейчас поступают американцы — заключать спор с друзьями, разбирающимися в футболе. Последняя победа — 500 рублей в споре с другом, который вдруг поддался общей истерии и поверил, что «ПСЖ» сможет пройти «Реал» в Лиге чемпионов, что Неймар лучше Криштиану Роналду . Смех же?! Нет, ну серьезно…

Но рассказать я хотел не об этом — не случайно же вспомнил фильм с Аль Пачино в самом начале. Мой друг кроме споров со мной болеет еще и настоящей игроманией — ни дня по началу не мог провести без ставок. Начал с того, что пользовался своим собственным умом. Шло неплохо, но как только он начал расширять «сферу деятельности» на области футбола, которые не понимает — результаты пропали. Навязчивая идея сделать ставки на спорт своим заработком и так жить, уехав куда-нибудь в Таиланд, становилась все более призрачной — тут бы с долгами рассчитаться…

Чтобы хоть как-то повысить свои шансы на победу он принялся скупать «инсайды» о договорных матчах в сомнительных группах ВКонтакте и на сомнительных сайтах. Стоит ли говорить, что он не просто просадил деньги у букмекеров, но еще и отвалил круглую сумму за так называемую «100-процентную информацию» по договорным играм.

Получался снежный ком — ты платишь «инсайдерам» за информацию, а потом ставишь вдвое большую сумму, чтобы не только выиграть на ставке, но и компенсировать затраты на получение информации. Единственное, чего ты не делаешь — не пытаешься поставить себя на место человека, продающего тебе «договорной матч». Зачем он это делает? Будь у тебя гарантированный договорняк на руках, стал бы ты его продавать направо и налево, ставя сам факт его проведения таким образом под угрозу?

Нет, ты бы затаился и никому не говорил бы ни слова. Ты бы собрал все возможные средства и загрузил бы их на нужный результат в разных букмекерских конторах. Потом ты получил бы выигрыш и жил бы припеваючи до следующего «договорняка», на который поставил бы все выигранные деньги. И так далее — в геометрической прогрессии. Если кто-то делает по-другому — это шарлатан. Но, если ты игроман, тебя никакие доводы не переубедят — ты просто будешь хотеть верить и побеждать.

Парня мы тогда еле вытащили — пересадили на онлайн-покер. На время он забыл про ставки — с головой ушел в мир карт, накупил кучу книг, начал изучать теорию игр, подтянул знания по математике, даже в паре «живых» турниров в Сочи принял участие. Главное — в покере его никто не мог обмануть — выиграешь или проиграешь — все зависит от тебя и от слепого случая, но никак не от горе-инсайдера, продающего тебе пустышку.

Представьте, каково было мое удивление, когда я узнал, что друг вернулся к ставкам на спорт. Теперь стратегия была другой — следить за лучшими прогнозистами на каких-то бесплатных сайтах. Опять последовала череда поражений — прогнозы не сходились. В верхние строчки рейтинга прогнозистов выходили парни, у которых была хорошая полоса. За их спинами оставались сотни таких же, но менее удачливых. В итоге фарт заканчивался и «лидеры» начинали ошибаться, а следовавшие за ними люди теряли деньги.

К тому моменту я уже успел глубоко погрузиться в индустрию ставок на спорт. Я не играл. Бизнес был интересе мне с профессиональной точки зрения. Поэтому мне несложно было найти идеальный выход, чтобы друг продолжал делать ставки (раз уж с этим ничего не поделать), но не влезал в долги. Какой выход?

Помог тот самый «Аль Пачино». Не так давно в России произошло то, чего я так ждал с тех пор, как впервые увидел фильм «Деньги на двоих» — появились первые профессиональные прогнозисты, которые отвечают за свои слова, дорожат репутацией, не вешают лапши о «договорняках» на уши. До этого в России ни с чем подобным я не сталкивался — стало интересно.

Перед тем, как посоветовать проект «Спортивный синоптик» другу я, конечно, сам проверил, как все это дело работает — нет ли тут обмана? Зашел на сайт, отправил заявку и принялся ждать.

Связались со мной почти сразу. Примерно через полчаса, может через час на почту упало письмо. Некий Дмитрий, предлагал познакомиться: спрашивал имя, откуда я о них узнал и какими деньгами я готов рисковать. В этом же письме меня сразу предупредили — матчи будут нечасто, мол, мы дорожим своей репутацией и деньгами наших клиентов. Так даже лучше — может обуздает страсть моего друга.

Окей-хоккей… Ответил. Заодно спросил, как «рождаются» прогнозы. Оказалось — чистая аналитика, плюс немного инсайдерской информации о травмах и настроении в командах (видимо, из открытых источников, хотя я могу и ошибаться). Предложили делать ставки на футбол, теннис и… пляжный волейбол. Выбрал только футбол, но доступные опции меня уже порадовали: прогнозисты не брались предсказывать результаты в любом виде спорта. Понятно, что ставка делается только на те виды, в которых «синоптики» разбираются.

Ценник на прогнозы оказался достаточно демократичным. Взял первый — сошелся. Второй — сошелся. Дальше играть не стал — мое любопытство было удовлетворено. Посоветовал другу, который обещал мне рассказывать, как идут дела. Для него я все объяснил «спортивным интересом», на деле –просто хотелось как-то контролировать его «болезнь».

С тех пор прошло два-три месяца — пока игра идет без сбоев. Для меня важно, что на прогнозы он тратит не так и много, а в ответ получает вполне адекватные и обоснованные подсказки. Как говорится, и овцы целы, и волки сыты. Главное — друг понимает, что это именно прогнозы, а не «100-процентная информация», на которую можно ставить состояние, вот огромными деньгами и не рискует. В Таиланд он пока не переехал, но играет в стабильный плюс. Ему бы теперь своими мозгами пользоваться пореже, а то будет получаться как с «ПСЖ» и «Реалом».

Посоветовал бы я пользоваться этим новым сервисом всем? Почему бы и нет. Тем более, что пока все работает, как часы — друг доволен и даже предлагал пару раз поделиться выигрышем, раз уж я посоветовал ему этот сайт. Это, конечно, не панацея — 100-процентных гарантий, как в том же самом фильме на исход Супербоула, никто не дает. Но уж очень меня заинтересовал проект, о котором в Америке снимали фильмы полтора десятка лет назад и который наконец дошел до нашей страны.

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