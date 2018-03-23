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Зинченко: Латиноамериканцы «МанСити» считают, что правильно не учить английский язык
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Зинченко: Латиноамериканцы «МанСити» считают, что правильно не учить английский язык 

LiveSport.Ru 23 марта 2018
Фото: LiveSport.Ru
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, что считает самым большим препятствием для украинских футболистов при переезде в Европу.
«Латиноамериканцы считают, что правильно не учить язык. Отаменди вон сколько в «Манчестер Сити», а практически не говорит по-английски. У нас очень много испаноязычных игроков, даже больше, чем тех, кто знает английский. Им это проще и не нужно.
А мне необходимо — без этого я бы не смог быть в этой команде и играть ту роль, которую играю сейчас. Язык — самое большое препятствие для украинских футболистов. Поэтому мы не едем в Европу.
Не может быть такого, что выходишь на тренировку, тебе два раза не дают передачу, у тебя исчезает настроение, и ты дальше ходишь пешком. Мол, завтра, может, появится настроение, и буду хорошо тренироваться. Это все видно специалистам, и они сразу говорят: «До свидания!»
А со спины уже подпирают два-три игрока, у которых достаточно мастерства. Украинцы не привыкли к этому, а в Европе учат с детства. У тебя всегда есть партнер и в то же время конкурент, который тоже хочет играть», — сказал Зинченко в интервью «Футбол 24».
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