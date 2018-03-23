5 грязных методов, которые помогут «промыть» чужие мозги

В мире полно экспертов, которые обучают тому, как правильно оказывать влияние на людей. Скатываться до банальной манипуляции не следует, но есть такие случаи, когда просто необходимо как следует промыть мозги человеку. Представь, что твоя 15-ти летняя дочь вдруг влюбилась в 23-летнего безработного рокера, который не прочь затянуться травкой, и планирует с ним побег на край света. Поверь, ты будешь готов прибегнуть к любым методам воздействия, лишь бы твоя дочь не связалась с таким типом. Человеческий мозг — уникальная машина, воздействовать на которую можно самыми разными способами, даже используя простые слова. Сегодня мы расскажем о 5 научно подтвержденных методах, пользуясь которыми ты сможешь влиять на мысли и действия людей.

1. Постоянно выражай свое мнение

Скажи человеку 100 раз, что он дурак, и со временем эта мысль укоренится в его сознании. До ужаса просто и, к сожалению, действенно. Многие фанатики, которые выступают против вакцинации, не имеют веских аргументов, почему прививки вредны, а опираются лишь на мнение своего окружения, где все знакомые ни разу не прививались в сознательном возрасте. Они «слышали», что вакцины опасны и, наоборот, способствуют развитию болезней, поэтому вакцинация ни к чему хорошему привести не может.

Почему это работает: Тут срабатывает принцип социального поведения: если о чем-то говорят часто и все, то новость можно воспринимать как факт. Исследования показали, что если один человек повторяет одну и ту же новость много раз, то у него есть шанс сформировать группу из 3 человек, которые станут верить даже в фейковые новости и понесут эту мысль дальше. По этому принципу живут политики, когда необходимо сформировать конкретное общественное мнение. В этот момент происходит некий сбой в работе мозга, который заставляет формировать убеждения относительно любого мнения, которое нам знакомо и наиболее удобно. И самое интересное, что требуется лишь один человек, чтобы сотни поверили в правдивость его слов. Главное — быть достаточно убедительным. В конечном счете излишняя навязчивость может сыграть на руку, если необходимо навязать кому-либо свое видение.

2. Подражай собеседнику, чтобы заставить его распрощаться со своими деньгами

Если твоя профессия связана с тем, чтобы клиент оставил как можно больше денег в кармане фирмы, то этот совет будет очень уместен. Весь секрет состоит в том, чтобы ты жестикулировал, двигался и говорил теми же словами, что и собеседник. Такое поведение раскрепощает и располагает к себе, позволяет человеку проникнуть в зону доверия. Почему это работает: Были проведены исследования о том, как мимикрия влияет на восприятие человека в социуме. Было обнаружено, что клиенты склонны покупать товары у тех продавцов, которые на них чем-то похожи. «Раз этот парень говорит, как я, и двигается точно так же, то ему можно доверять». И это вполне логично, ведь больше всего на свете мы доверяем себе. В Нидерландах было проведено исследование, в котором участвовали официанты. Их разделили на две группы: участники первой должны были общаться с клиентом в той манере, которая больше импонирует гостю, а участники второй соблюдали правила этикета и были не очень многословны. Результаты говорят сами за себя: в первой группе практически 68% посетителей оставили хорошие чаевые, тогда как лишь 30% решили оставить небольшое вознаграждение для официантов из второй группы. В тот же момент необходимо знать рамки, чтобы имитация не превратилась в обезьянничество и не оскорбила человека. Как с помощью драмы манипуляторы пытаются воздействовать на твою волю

3. Правильно формулируй запреты

Ты должен отговорить человека от дурной затеи, но как повлиять на него таким образом, чтобы не возник конфликт? Придется поработать над своими фразами и следить за речью. Запрет вызовет агрессию, так что попробуй пойти иным путем: внуши человеку, что он не может выполнить конкретное действие. Друг сидит на диете и вот-вот сорвется? Запретить ему съесть сочный бургер ты не сможешь — подобное поведение скорее вызовет насмешку. Но если ты скажешь: «Ты не можешь есть этот бургер, если хочешь похудеть», его мозг воспримет подобную формулировку совсем иначе, без агрессии, как совет. Можно сказать, что это добровольное зомбирование. Методы не самые честные, зато действенные. Представь, что твоя подруга купила платье с очень глубоким декольте и ты понимаешь, что подобной вещи не место в ее гардеробе. «Ты не должна носить это платье» — фраза подходящая далеко не для всех отношений, ведь может разразиться скандал. «Ты не можешь носить это платье, потому что оно сильно оголяет грудь и мне бы не хотелось, чтобы всякие извращенцы пялились на тебя» — совершенно другой подход и иная формулировка, которая поможет избежать скандала и склонит чашу весов на твою сторону.

Почему это работает: Мы критично воспринимаем, когда нам что-то запрещают. Внутренний протест призывает делать все наоборот, поэтому прийти к компромиссу в подобной ситуации практически невозможно. Другое дело, когда ты внушаешь человеку, что он чего-то не может. Это пугает, дезориентирует, а ты в подобной ситуации предстаешь не как критик, а как спаситель, который предостерегает от опасностей. Как грамотно и умело манипулировать людьми

4. Говори «ты сможешь», чтобы придать человеку веру в собственные силы

Представь, что тебе необходимо подбить друга поучаствовать вместе с тобой в спортивном соревновании. Ты знаешь, что человек он хоть и спортивный, но не любит утруждать себя действиями, которые не принесут пользы или выгоды, а медали и кубки его не интересуют. «Че ты как девчонка!», «Ты что, слабак?» и подобные этим фразам не будут работать, а вызовут лишь агрессию. А вот, например, фраза: «Я верю, что ты сможешь помочь выиграть это соревнование» — воодушевляет и вселяет веру в себя. Хитрое начальство пользуется этим трюком, когда надо попросить работника потрудиться час-другой на благо фирмы: «Только ты сможешь со всем этим разобраться». И, положив кипу документов, уходит в закат. Причем сотрудник выполнит все это лишь на морально-волевых качествах, не требуя переплат.

Почему это работает: Ты хочешь помогать человеку, который говорит, что верит в твои силы? Он оценил все достоинства, способности — как же не ответить любезностью этому добряку? На это клюют многие, но ты больше не попадешься на эту удочку. Более того, еще один метод манипуляции добавился в твою копилочку. 4 эксперимента, которые доказывают, что у тебя нет свободы воли

5. Любую просьбу подкрепляй веской причиной

Рассмотрим банальный пример. Ты стоишь в очереди за чашечкой ароматного кофе, но вдруг подходит парень и вежливо просит об услуге: «Дружище, я работаю курьером, дико опаздываю, но замерз. Ты не мог бы пропустить меня?». Даже если сейчас ты думаешь, что не пустил бы несчастного вперед, то сильно ошибаешься. Исследования показали, что в 93% случаев, если какая-либо просьба мотивирована, мы будем склонны уступить, нежели отказать. Представь ту же ситуацию, но к тебе подходят и просят уступить без всякой причины. Скорее всего, ты подумаешь: «С чего вдруг?». Но обоснование просьбы делает нас более лояльными. Почему это работает: Вежливость способна творить чудеса. В совокупности с небольшой хитростью — позволит манипулировать людьми. Но всему есть предел. И если поймешь, что стоять в огромной очереди не для тебя, то придумай достойную причину, чтобы не быть посланным куда подальше. Когда человек подкрепляет просьбу веской причиной, в нашем мозге как будто отключается функция отказа и мы искренне хотим помочь человеку. Держи этот метод на вооружении, но не злоупотребляй человеческой добротой. Защищай свой разум так же, как защищаешь тело