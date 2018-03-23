Почему эскимосы спят без одежды

На протяжении всей своей жизни эскимосы учатся жить в экстремальных условиях, они борются с жутким холодом и пронизывающим до самих костей ветром. На улице они защищают свое тело с помощью невероятно теплых и тяжелых меховых одежд, сделанных из шкур убитых животных.

Ночлег

В самое холодное время года эскимосы живут в домах, сделанных из камня. Пол они устилают толстым слоем травы, а сверху кладут шкуры тюленей или оленей. С наступлением вечера они снимают с себя всю одежду и укрываются шкурами животных.

При этом эскимосы лежат все вместе, прижимаясь телами друг к другу, а также обмениваясь своим теплом. Кроме того, в особо холодные ночи они держат рядом с собой собак, которые также выступают своеобразным источником тепла.

Циркуляция тепла

Традиция раздеваться догола связана с тем, что таким образом улучшается циркуляция тепла. На первый взгляд это может показать странным, но именно так эскимосам удается не замерзать даже при очень низкой температуре воздуха. С этим феноменом хорошо знакомы те, кто ходил в походы. Ведь сняв с себя одежду и укрывшись ей, человек намного быстрее согревается, чем в тех случаях, когда спит в одежде.

К слову, у некоторых северных народов существует и традиция оголятся и в дневное время, когда человек находится дома. Это связано с тем, что их одежды очень тяжелые и находится в них целый день просто ужасно неудобно.