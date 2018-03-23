Автоломбард: быстрый способ достать деньги

У каждого в жизни наступает день, когда нужны деньги. Причем не пара тысяч и даже не пара десятков тысяч, а сразу несколько сотен. Сходу такие деньги достать сложно, по крайней мере законными способами. А если достанешь, так еще и проценты сдерут — останешься в глубоком минусе. Но у нас таки есть отличный вариант, который поможет тебе не только быстро, но и безопасно достать деньги при условии, что у тебя есть автомобиль, совсем немного времени, а также минимум документов. Способ называется «Автоломбард МСК». Разберем основные преимущества.

Простота и скорость

Если хочешь побыстрее добыть деньги, то лишние сложности тебе не нужны, верно? Весь этот сбор документов, бесконечные очереди, томительные ожидания одобрения займов и кредитов — забей на это все. Если работаешь с автоломбардом МСК, то весь процесс получения денег займет минимум времени — регистрация не больше 30 минут.

Из документов тебе потребуется всего лишь паспорт, нотариальная доверенность (в том случае, если ты не собственник автомобиля), паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации автомобиля. Обратиться в автоломбард МСК →

Удобство и безопасность

Смотри, ломбард находится в самом центре нашей столицы — тебе не нужно ехать куда-то в глушь, чтобы сдать машину и получить деньги. К тому же у МСК есть собственная стоянка, которая оборудована различного рода защитой — за машину волноваться не придется. Вся работа с документами абсолютно прозрачна, что исключает даже намеки на обман.

Сервис

Отдельно стоит отметить подход, который характеризует автоломбард МСК с очень хорошей стороны — они действительно хотят угодить клиентам. Это выражается в простых, но бесконечно приятных вещах.

Например, ломбард бесплатно продлевает договор и страхование ТС, индивидуально подбирает кредитную программу, пересчитывает деньги по дням, если вдруг ты захочешь досрочно все погасить, и даже моет твой автомобиль в том случае, если ты возвращаешь авто себе.

Вариация залогов

Если вдруг у тебя нет легковой машины, то не отчаивайся. Автоломбард МСК принимает не только легковые авто, но и грузовые машины, мотоциклы, водную технику, а также специальную технику (например, какой-нибудь трактор).

Вообще специалисты из ломбарда адекватно предлагают решения твоих финансовых проблем, исходя из того, что ты имеешь на руках. Получить деньги под залог автомобиля →

Две программы

Ну и в конце концов, расскажем о двух основных программах, которые есть у МСК: Автоломбард Об этом мы и рассказывали. Просто привозишь машину и документы; отдаешь машину — получаешь деньги. Проще некуда.

Автозалог Это уникальная услуга, которая позволяет тебе оставить машину при себе на все время действия договора займа. Для оформления автозалога тебе нужен лишь паспорт автомобиля и, разумеется, твой паспорт. Машину отдавать не нужно.