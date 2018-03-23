Жена Стаса Михайлова трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения

Сегодня старшей дочери жены Стаса Михайлова Инны исполнилось 19 лет. Конечно, мама поздравила Еву с днем рождения не только лично, но и с помощью своей страницы в соцсети Instagram. Инна обратилась к дочери с нежными словами и пожеланиями.

Доченька моя, ты стала уже совсем взрослой. Смотреть на тебя одно удовольствие — ведь ты прекрасна💎 Красота твоя дополняется самыми высокими душевными качествами. Ты добрая, умная, и честная девушка!

написала Инна Михайлова.

Она также поделилась галереей фото Евы. Публикация от Инна Михайлова (@inamikhaylova) 22 Мар 2018 в 2:06 PDT Я тебя обожаю! Спасибо тебе за все, ❤️❤️❤️

ответила дочь маме в комментариях.