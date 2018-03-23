Жена Стаса Михайлова трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения 

Сегодня старшей дочери жены Стаса Михайлова Инны исполнилось 19 лет. Конечно, мама поздравила Еву с днем рождения не только лично, но и с помощью своей страницы в соцсети Instagram. Инна обратилась к дочери с нежными словами и пожеланиями.
Доченька моя, ты стала уже совсем взрослой. Смотреть на тебя одно удовольствие — ведь ты прекрасна💎 Красота твоя дополняется самыми высокими душевными качествами. Ты добрая, умная, и честная девушка!
написала Инна Михайлова.
Она также поделилась галереей фото Евы. Публикация от Инна Михайлова (@inamikhaylova) 22 Мар 2018 в 2:06 PDT Я тебя обожаю! Спасибо тебе за все, ❤️❤️❤️
ответила дочь маме в комментариях.
Заметим, что Ева родилась у Инны Михайловой еще во время ее первого брака. Тем не менее, с новой семьей мамы, а также со Стасом Михайловым девушке удалось наладить теплые взаимоотношения. Ева очень любит своих младших сестренок и часто делится семейными фото в соцсетях. Публикация от Eva (Ива) Kanchelskis (@ivotka) 10 Ноя 2017 в 5:33 PST Напомним, у Инны Михайловой есть двое детей от первого брака с футболистом Андреем Канчельскисом. Андрей появился на свет в 1993 году, а Ева — в 1999 году. Оба сейчас живут в Лондоне, а домой заглядывают нечасто. У самого Стаса Михайлова от бывших жены и возлюбленной растут сын Никита и дочь Дарья. Также у Инны и Стаса есть две совместные дочки — Иванна, родившаяся в 2009 году, и Мария, которая появилась на свет в 2012 году. Фото: Instagram / inamikhaylova