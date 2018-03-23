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«Какой ужас здесь происходит!» Школьница из Нижнего Новгорода пожаловалась на съемки в реалити-шоу
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«Какой ужас здесь происходит!» Школьница из Нижнего Новгорода пожаловалась на съемки в реалити-шоу 

nn.ru 23 марта 2018
Фото: nn.ru
Съемки шоу «Кто ты?» проходят на острове в Таиланде, и Настя несколько недель не видела родных и даже не разговаривала с ними. В последней серии продюсер шоу разрешила им пообщаться, надеясь, что это положительно повлияет на поведение участницы. Увидев, наконец, родные лица на экране компьютера, Настя не могла сдержать того, что копилось у нее внутри все время съемок.
— Какой ужас здесь происходит! И не ужас! И все круто! Ой, сколько я слез здесь пролила! — не сдерживает эмоций 8-классница. — У меня оказалась аллергия на хлорку в бассейне, я была в тайской больнице, там мне сделали укол и от него на две минуты у меня отказали ноги. Потом у меня все чесалось, пол лица покрылось сыпью…
Ранее мы писали, что в последней серии продюсер шоу жестко наказала Настю за то, что та нарушила правила проекта. Нижегородка вышла в соцсети с чужого телефона, хоть и знала, что это запрещено. А также выключила одну из камер. Из-за своего поведения школьница рискует остаться без финальной песни и соответственно возможности победить.
— Морально мне здесь очень сложно. Из-за того, что столько всего происходит. Всё и хорошо, и плохо. 50 раз за день настроение меняется. Здесь везде камеры, абсолютно: скрытые и нет. Снимают и когда ты плачешь, и когда блюешь. Тут такая моральная закалка. Ты ни с кем не можешь поделиться, потому что не знаешь, кто окажется предателем. И ты хочешь поговорить, а не с кем поговорить! Так что я приеду тетей с опытом.
При этом Настя признала, что ее лишили песни за то, что она «конкретно накосячила». Но добавила, что она просто оказалась в компании, в которой она не была виновата, но осталась крайней.
Пользователи соцсети «Вконтакте» Настю поддержали.
— Не волнуйся Настя! Всё будет хорошо. Я уверена, что тебе вернут песню! Главное не волнуйся, — написала Полина Обухова.
— Настя классная! Искренняя, открытая девушка, достойно переносит все неприятности. Уверена, у неё все будет отлично, успехов в творчестве! — добавила Ирина Новицкая.
— Верните ей песню! — поддержала участницу Света Мазова.
nn.ru: последние новости
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