Как сделать ремонт и не пожалеть об этом

Многие думают, что достаточно купить дом или квартиру, а дальше уже не важно: главное, что есть стены и крыша над головой. Может оно и так, но не стоит забывать, что то, насколько комфортным будет проживание, зависит от качества ремонта. Одно дело, когда ты занимаешься ремонтом профессионально, знаешь тонкости, видишь пути и решения, и другое дело, когда единственное, что ты умеешь — это прибить картину на стену. А так как большая часть людей относится ко второй категории, то такую сложную работу лучше доверять специалистам. Но каким? Недавно мы узнали о компании РеСтрой-Мастер, которая занимается ремонтом квартир под ключ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Почему стоит обратиться к ним? «Попахивает рекламой», — скажет наш читатель. Но на деле, компания имеет много плюсов: 1. Профессиональные инженеры и рабочие. Радует то, что в компании работают не какие-то нелегалы из ближнего зарубежья, только вчера научившиеся пользоваться инструментами, а опытные специалисты. Если ты хотя бы раз заказывал услуги ремонта, то знаешь, что очень часто в бригадах работают люди без ума и фантазии да ещё и с вредными привычками вроде принятия алкоголя прямо на рабочем месте и повальной лени. Заказывая ремонт под ключ от РеСтрой-Мастера, ты не столкнёшься с этой распространённой практикой. 2. Невысокая цена. И когда мы говорим невысокая — это действительно так, ведь тариф «Эконом» стоит всего 2 тысячи за квадратный метр. При этом многие компании предлагают минимум в два раза большую цену. Максимальный по уровню работ тариф «Премиум» стоит всего 10 тысяч рублей. Узнать подробнее о ценах на ремонт под ключ →

3. Контроль. Каждый объект РеСтрой-Мастера контролируется технадзором. Отметим, что на каждый проект назначается прораб с высшим инженерно-строительным образованием, что также исключает допущение даже мелких ошибок. 4. Отсутствие предоплаты. Да, многие компании требуют 50% или 100% предоплату и только потом начинают работы. РеСтрой-Мастер же работает без предоплаты и предоставляет рассрочку. 5. Скидки на стройматериалы. Опять же отметим такую практику во многих компаниях, как завышение цен на стройматериалы. Естественно, разница идёт в карман сотрудникам компаний или (что чаще всего) директорам. РеСтрой-Мастер не только не завышает цены, но и делает скидки при выборе тарифов «Евроремонт» и «Премиум».

6. Берут всю работу на себя. Нужно снести стену или перенести её в другое место? Хочешь утеплить балкон, сделав из него комнату? Тебе не придётся бегать по разным инстанциям: этим займутся сотрудники компании РеСтрой-Мастер. 7. Быстрый сервис. Сотрудники компании хорошо знакомы с поговоркой «время — деньги». Замер производится в день заявки. После проведения замеров ты получишь подробную смету уже через 2-3 часа. Бригада начинает работу сразу после подписания договора. 8. Выполняют точно в срок. Очень распространена проблема, когда к обговоренному сроку многие компании не завершают и половину работ, ссылаясь на что угодно, вплоть до погодных условий или того, что сотрудник приболел, а он такой один на весь город. Компания РеСтрой-Мастер выполняет работу к обозначенному в договоре сроку, так что ты будешь точно знать, когда можно заезжать в квартиру. 9. Гарантия качества. На тариф «Эконом» действует гарантия 1 год, на «Комфорт» гарантия составляет 3 года, а на «Евроремонт» и «Премиум» — 5 лет.

Также компания РеСтрой-Мастер делает ремонт коттеджей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области под ключ и занимается отделкой помещений, в том числе и офисных. Помимо ремонта компания РеСтрой-Мастер занимается созданием дизайн-проектов. При создании дизайн-проекта сотрудники гармонично подберут направления, формы, фактуры, цвета и предметы интерьера. Готовый дизайн-проект будет полностью соответствовать твоим пожеланиям и оптимально подходить твоей квартире.

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