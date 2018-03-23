Антонио Бандерас: «Мне не нравится доминировать над женщинами»

За многие годы съемок в кино Антонио Бандерас стал живым воплощением слова «мачо». Вот только страстные романы оставались лишь на экране и на страницах «желтой прессы», в жизни же он всегда был верен своей жене Мелани Гриффит , с которой прожил в браке восемнадцать лет. Когда их союз дал трещину, в это долго не могли поверить. Сейчас горячему испанцу уже пятьдесят семь, но он легко даст фору любому молодому красавцу. И дело давно уже не во внешности, а в харизме и дьявольском обаянии этого потрясающего мужчины.

1. О себе

Когда я решаю что-то сделать, меня, бывает, невозможно остановить. Мечтаю прожить пятьсот лет, чтобы воплотить все свои безумные идеи. Создать коллекцию одежды, написать книгу, научиться играть на новом музыкальном инструменте…

Я как ребенок! Обычно люди убивают в себе это чувство, но я не хочу этого делать. Я любопытный и просто обожаю жизнь. Но когда на голливудской Аллее славы появляется твоя звезда и ты выпустил первую сотню фильмов, начинаешь смотреть на жизнь немного серьезней.

Я собой доволен, и моя внешность меня полностью устраивает. Думаю, секрет моей привлекательности в том, что я веду себя естественно. Если хочешь нравиться, оставайся собой, не прикидывайся тем, кем не являешься.

У меня случаются ошибки, но я не сужу себя строго. Да и других тоже. Прежде чем выразить свое мнение, взвешиваю все, что собираюсь сказать человеку, ведь слова могут ранить больнее поступков.

Я не воспринимаю жизнь без юмора. Люди с категоричным сознанием мне не близки, с ними сложно общаться. В общем, среди моих друзей таких нет.

2. О женщинах

У женщин иное понимание жизни. Не такое, как у мужчин, которые тысячелетиями правили миром. Кстати, я бы не сказал, что мы делали это успешно. Думаю, у женщин получилось бы более изящно и грациозно. Не было бы столько грязи и кровопролития, возможно, не было бы и столько войн.

Дамы всегда более зрелые — раньше взрослеют физически и умственно. Как мне кажется, благодаря способности дарить новую жизнь.

Мне не нравится доминировать над женщинами. Я люблю их — и поэтому отношусь к ним с огромным уважением.

Девушки стремятся к красоте и сами этой красотой являются. Обожаю наблюдать, как они ведут себя в обществе и как меняются, когда рядом появляется мужчина. Тихо созерцать, как вы умело флиртуете, дорогого стоит.

Женщины для меня — неразрешимая загадка на все времена, такая же как тайна мироздания. Если бы я понял их, они бы потеряли для меня всю свою соблазнительность.

3. О дочери

Появление на свет дочери Стеллы стало главным событием в моей жизни. Я проснулся утром на следующий день и не мог поверить, что у меня есть ребенок. Тут же побежал в детскую проверять, не приснилось ли мне все это.

Биологический ребенок у меня один, и, пожалуй, мне хватит. Обожаю смотреть, как дочь растет! Для меня это поразительно: еще вчера она училась ходить, а сегодня уже поступает в университет.

Хочу, чтобы дочка оставалась свободной, а не жила жизнью своего мужчины. Мечтаю, чтобы она в итоге встретила человека, с которым будет на равных.

Жизнь в Голливуде часто отравляет несформированное детское сознание. Мы не хотели, чтобы кто-то в нашей семье заболел звездной болезнью. Поэтому в школе Стелла скрывала, кто ее родители. Даже не все друзья знали.

4. О любви

Любовь меняется со временем. Первое головокружительное чувство в начале отношений длится от силы год-полтора, а потом, если вам повезет, появляется другой тип любви, который связан с семьей, с партнерскими отношениями, с особой близостью.

После двадцати лет жизни с одним человеком вы замечаете, что ваша страсть прошла, но появилось нечто иное. Вы просто смотрите на нее и без слов понимаете, о чем она думает. Это приходит только со временем.

Отношения должны быть основаны на честности друг с другом. Если вы теряете доверие, они сами собой разрушаются.

Любовь — такая удивительная энергия! С ней вы становитесь сильными, можете преодолеть то, с чем в одиночку не справились бы.

Стоит начать следовать правилам в отношениях — и ты лишаешься легкости и непосредственности, за которые тебя любят.