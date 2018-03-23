5 женщин, с которыми лучше не заниматься сексом

Мы любим всех без исключения женщин. Так любим, что сил не хватает. Но всегда есть женщины, которых лучше избегать. Особенно если тебе нужен просто секс. Если хочешь выйти сухим из ливня женских грез и не вляпаться во что-то влажное и засасывающее, избегай этих валькирий. Не самый полный список, но и его пока что хватит, пламенный ебака.

1. Очень неуверенная в себе девушка

Что? А нет, все верно. «Уверенность делает людей гораздо сексуальнее. А вот неуверенность мы воспринимаем как некий знак того, что с сексом придется подождать», — говорит врач-сексолог Кэт Ван Кирк, автор почти бестселлера «Реалистичное руководство по спасению сексуальной жизни». Разумеется, есть люди, на которых неуверенные в себе недотроги действуют как виагра. Однако их меньшинство. Остальным нравятся куда боле раскрепощенные барышни, которые не говорят про жирные ляжки и не сомневаются в себе. Дамы, которые одним своим видом и поведением дают ясно понять, что знают себе цену. Такие, которые не будут краснеть и ломаться, когда ты предложишь им пойти в другое место. Она без смущения угостится коктейлем и поедет с тобой в далекие дали. И ты еще потом будешь долго думать, кто кого трахнул: ты ее или она тебя. Лучший вариант для случайных отношений. Для недотрог же секс является неким подтверждением собственной сексуальности, оправданием существования. Проблема в том, что они очень быстро привязываются, что совершенно не на руку большинству из нас.

2. Золотоискательница

Не обязательно быть богатым, чтобы привлекать людей, которые хотят воспользоваться тобой, мамина радость. Если она ни разу не предложит заплатить за харчи и вино и говорит о предыдущих отношениях так, как обычно обсуждают транзакции, то здесь что-то не так. Скорее всего, тобой пользуются, и твоей скромной, мятой тысяченки в кармане вполне хватит. Тобой пользуются, братишка, и не факт, что закончится это корыстное рандеву бодрым коитусом. Вот такая нехорошая женщина, вот такая похабная у нее система ценностей. Для нее секс просто приятный бонус или способ получить желаемое.

3. Тусовочное животное

«Камон», «чики-пуки», «йоу» — или какие слова сейчас популярны у молодежи? В любом случае, говоря простым языком, «тусовщицы» были, есть и будут всегда. Винишко-тян позаимствовали у них все самое плохое, а чаще всего под покровом ночи сами превращаются в этих непотребных женщин. Это не значит, что все посетительницы пабов и клубов автоматически клеймятся непорядочным званием. Если дама может веселиться, не напиваясь до состояния мертвого тела, то все в порядке. И, конечно же, поведение огульное, склонное к блядству, не привлекает людей. К тому же в прошлом году, благодаря девочке из Ульяновска, вся страна узнала, чем заканчивается секс с упившейся женщиной. Это сейчас она согласна, а на утро — 8 лет в компании суровых мужчин.

4. Девушка, которая слишком небрежно относится к защите

Ее сексуальное прошлое, на самом деле, — не такая большая проблема. Но только в том случае, если оно никак тебе не мешает. Не беспокойся о том, сколько партнеров у нее было до тебя (это жизнь — всякое бывает). Беспокойся, если она никогда не упоминает о защите или безопасном сексе, особенно когда температура накаляется и градус страсти стремится к отметке 100. Разумеется, обе стороны должны нести ответственность за свою безопасность. Сам ты мальчик не маленький и должен понимать, что в малознакомых тетенек без верхней одежды входить нельзя. Но если она не беспокоится о своем здоровье, то о твоем и подавно. А если трипер? А если дети? То-то же, простофиля.

5. Девушка, которая никогда не была одинокой

Наконец-то у тебя появился шанс «переспать» (назовем это так) с девушкой, которая находилась в длительных отношениях с того самого дня, как ты ее встретил. Ты вожделел ее, хотел, ждал, но совесть и офицерская честь не позволяли склонить ее к адюльтеру. И вот шанс предстал, и тебе даже не пришлось ждать, когда ее кавалер умрет от старости. Но лучше не пользоваться этим шансом, потому что меньше всего на свете мы хотим, чтобы чьи-то сердца разбивались. Видишь ли, люди, которые всегда находятся в отношениях, часто теряются как личности. Если ее личность всегда была частью пары, то есть вероятность, что она зацепится за тебя и не отвяжется. А ты уверен, что хочешь построить с ней отношения? Ты же её не знаешь. Очень часто люди в отношениях и после них предстают в совершенно ином обличье, как будто два разных человека. И не факт, что новая условная Клава, которая оказалась туповатой истеричкой, мечтающей о свадьбе, тебе подойдет. Решать тебе — наше дело предупредить.