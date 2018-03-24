Я ненавижу его: как пережить боль расставания

Вы жили душа в душу, строили грандиозные планы, мечтали о детях, сидя вдвоем на диване, укутавшись в уютный плед, а потом твой идеальный мир неожиданно рухнул? Да, к сожалению, так бывает, но это не повод опускать руки, ведь у тебя еще есть возможность определить исход следующих отношений путем работы над ошибками. Всегда есть сигналы, предупреждающие о начале конца, но люди часто бывают слишком ленивы или чересчур заняты, чтобы отвлекаться на какие-то не вполне очевидные вещи.

Если не научишься чувствовать любимого человека, не будешь стараться читать между строк, продолжишь отмахиваться от намеков и мелочей, указывающих, что что-то идет не так, рискуешь столкнуться с реальностью, сидя в одиночестве, сверля глазами пустые полки в шкафу.

Вместе с нашим экспертом, психологом Мариной Докучаевой мы ответили на все главные вопросы, касающиеся разрыва отношений. А также раскрыли способы, которые помогут тебе пережить расставание и дальше двигаться по жизни.

Почему люди расстаются

Не совпадают в эмоциональном плане;

Развитие одного партнера и стагнация другого;

Деструктивные состояния — алкоголизм, пассивный образ жизни;

Уровень комфорта — нежелание возвращаться домой к любимому человеку, отношения не должны тяготить никого из партнеров;

Интимный аспект: в молодом возрасте — взаимоуважение и учет потребностей;

Социальный аспект: карьерный рост одного партнера, нацеленность на успех и потеря точек соприкосновения. А у другого нет опыта, нет знаний, нет желания развиваться;

Отношения портятся извне: неумение отстаивать личные границы (особенно у молодых пар и молодых девушек), внедрение стороннего человека (теща, свекровь) в экологию семьи.

Почему мы чувствуем ненависть и боль

«От любви до ненависти один шаг» — гласит народная мудрость. Но почему так происходит? Человек появляется в твоей жизни, вместе вы проходите значительный отрезок пути, делая его ярким и радужным, полным эмоций и безумств, а в случае расставания ты ненавидишь своего спутника, хотя еще вчера боготворила.

В большинстве случаев парам не удается сохранить даже безразличие, не говоря уже о дружеских отношениях. Исключением может быть мимолетный роман, который не затронул глубин души. Но если была любовь, пиши пропало!

Кстати, именно женщинам свойственно лелеять в памяти нежные моменты и стремиться перевести бывшего в статус друга, но у него это вызывает лишь агрессию, ведь мужчины редко признают полутона, только «черное или белое». Надо признать, позиция женщин куда лояльнее. Хотя, с другой стороны, именно дамы способны на изощренную месть и интриги.

По факту те и другие ослеплены злостью и просто не способны разумно смотреть на ситуацию, по крайней мере пока не стихнут эмоции. Когда тебя оставляют, это воспринимается как предательство, и как раз тут рождается желание «убивать». Но остановись на минуту, забудь про свой эгоизм и постарайся понять: он не изменился, изменились обстоятельства и ваши отношения, что и привело к разрыву.

Не нужно заниматься самобичеванием, копаться в своих недостатках и вообще принимать все на свой счет. В конце концов, любовь могла просто испариться, и тебе честно сказали об этом, потому что ты имеешь право на счастье, как и твой, возможно, пока еще любимый человек.

Итог один: нет смысла навсегда вычеркивать из жизни близкого и родного человека. Всегда можно хотя бы попытаться остаться понимающими, неравнодушными друзьями.

8 советов, которые помогут пережить расставание:

Прими его решение и просто отпусти ситуацию. От тебя уже ничего не зависит. Смотри в будущее с мыслью, что боль и отчаяние сделают тебя сильнее, чем прежде, и этот опыт поможет в будущем не повторить прежних ошибок.

Не занимайся самообманом, сядь и проведи в голове подробный анализ случившегося. Тебя оставили, он не вернется, ты злишься, и это нормально. Работай со своей агрессией — запишись на фитнес или бокс.

Оставь зависть к тем, у кого все в порядке в личной жизни. Не нужно воспринимать расставание так, будто тебя обрекли на вечные муки, в то время пока все вокруг радуются жизни. Все совсем наоборот, у тебя в руках шанс начать жизнь с чистого листа.

Перестань жалеть себя, ведь так мы полностью снимаем ответственность, ставим себя в положение жертвы, что не дает нам разобраться в проблемах. Это замкнутый круг, не заходи в него!

Переключи внимание, постарайся усилить точки соприкосновения с внешним миром, расширить зону комфорта. Начни заниматься новым делом, к примеру творчеством, или соверши кругосветное путешествие. Организм и психика стремятся остаться в своем текущем состоянии жизни, что ведет к стагнации. Вспомни, чем нравилось заниматься в детстве, другими словами, начни жить заново.

Проведи работу над ошибками, сразу после того как будет пройдена деструктивная стадия. Напиши на листе, что делали не так оба партнера и в чем не соответствовали. Важно, чтобы негативный опыт не прошел зря.

Работай с установками. Многие женщины прежде всего сожалеют о потраченном времени и после расставания задумываются: когда я успею… Меняем этот негатив на положительный настрой: все приходит в правильное время!

Ты есть одна, и ты центр своей вселенной — приходишь и уходишь в этот мир одна, женщина — ось своего мира. Важно быть центром вселенной, рассчитывать на помощь других или всецело полагаться на мужа нельзя. Женщина выбирает мужчину, а не он ее. Важно взрастить правильное отношение к себе, убрать стремление соответствовать социальным запросам.

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK