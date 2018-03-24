Эльвира Т: «Я всегда доверяю только своему внутреннему голосу»

Эльвира Тугушева родилась в Саратове, еще в школе она начала писать песни и выкладывать свои записи в соцсети. Вскоре ее заметили продюсеры лейбла Zion Music и предложили переехать в Москву. Контракт с лейблом продлился пять лет. Сейчас Эльвира ведет свой проект Elvira T полностью сама, заканчивает последний курс МГУКИ и продолжает выкладывать песни, набирающие всё большую популярность на просторах интернета.

Эльвира, недавно ты выложила в Instagram видео с отдыха на Шри-Ланке. Ты часто отдыхаешь или график все-таки не дает особенно расслабиться?

Нечасто. Я не то чтобы люблю отдыхать. Я считаю, если ты уверен, что твоя работа сделана на максимум, то можно позволить себе расслабиться. Уезжать на отдых с неоконченными делами — не моя история, отпуск надо заслужить. Сейчас такое время, что нужно «бомбить» — ездить на концерты, писать песни. Я всё делаю сама, и мне сложно выкроить время на отпуск. На Шри-Ланке я была с друзьями, и мне все-таки удалось абстрагироваться от работы, чему я очень рада. Причем одна я могу рвануть и в Европу, а вот куда-нибудь в теплые края, где нет цивилизации, — только с компанией, иначе скучно!

Как правило, артисты уезжают на отдых в мертвый сезон, в январе и августе, но даже в эти месяцы я могу никуда не поехать, пускай лучше мои коллеги отдыхают, а я пока поработаю.

Ты определенно любишь то, чем занимаешься. Скажи, а ты писала песни на Шри-Ланке?

Нет, пока это место не вдохновило меня настолько, хотя, наверное, это романтично — сочинить песню где-нибудь на берегу океана. Мой творческий процесс в основном происходит дома, а в студию я прихожу только на запись. Мне важно находиться в этот момент одной — как правило, песни я сочиняю поздним вечером или ночью, почему-то именно в это время у меня открывается творческая чакра. (Смеется.) Обычно я отключаю телефон и сажусь сочинять — так я могу просидеть несколько часов.

Тебе важно представить свою песню кому-нибудь из близких перед записью в студии?

Я всегда доверяю только своему внутреннему голосу. Если сама не уверена — никому не буду показывать, лучше переслушаю на следующий день. А если песня мне нравится сразу, то я отправляю демку друзьям — у меня есть несколько близких, которые уже привыкли к этому. Мне важно услышать их реакцию, друзья могут сказать, что как-то строчка не лежит, и если я тоже так почувствую, то могу убрать ее. Мелодию вокала я придумываю на слух, а музыку и аранжировку записывают отдельно. Я не играю на инструментах, и, наверное, в чем-то это минус, потому что я не могу себе аккомпанировать. Зато мне приходится придумывать разные способы для сочинения песен — возможно, в этом смысле отсутствие навыков развивает креатив. (Улыбается.)

Фотография: Марета Келигова

А ты хотела бы научиться играть на клавишах, например?

Я пробовала научиться, но мне не хватает терпения — могу быстро перегореть. Думала научиться играть на гитаре, и если захочу сделать свой график более плотным, то решусь на это. (Улыбается.) Я много времени уделяю своему проекту и каким-то придумкам. Здорово, что моя профессия такая разносторонняя: могу не только писать песни и исполнять их, но и режиссировать клипы, придумывать дизайн мерча к моим видео, продумывать обложку.

Я делаю всё сама, и это доставляет мне нереальное удовольствие. Главное, я вижу результат: когда занимаюсь всем самостоятельно — это успешно, а когда кто-то делает за меня — обречено на провал. Конечно, у меня есть команда, но в любом случае я сама задаю вектор.

Эльвира, как началась твоя вокальная история?

Я всегда хотела петь, но меня не отдавали в музыкальную школу — мама знала, что это обернется для меня тяжким трудом. (Смеется.) С двенадцати лет я пошла в вокальный кружок, ведь я представляла себя певицей и верила, что это мой единственный путь. А с пятнадцати лет я уже начала писать песни.

Фотография: Ваня Березкин

Именно в этом возрасте ты выложила в Сеть «Всё решено». В тот период блогеры только набирали популярность. Как ты поняла, что нельзя упускать эту новую волну?

Я действительно была одной из первых в стране, кто выложил в Сеть свои записи. Тогда я заканчивала десятый класс и любила послушать разных неизвестных исполнителей, чаще это были рэперы. В какой-то момент я просто подумала: а почему я не могу так же? Было интересно бросить себе вызов. Тем более, тогда я часто проводила время с рэп-объединениями, там ребята тоже сочиняли песни, и меня это сильно вдохновляло. Мне хотелось показать им, что я могу не хуже, а круче! (Улыбается.)

Тебе действительно нравилось наравне со всеми мальчиками участвовать в рэп-батлах?

Ну да! (Смеется.) Мне всегда хотелось соревноваться с мальчишками. Было время, когда ребята подавали заявки на интернет-батлы, и многие парни специально записывали свои треки. Преимуществом этого участия было то, что у исполнителей появлялась своя аудитория. Многие парни отнеслись скептически к моему желанию присоединиться к ним, но в итоге я прошла, а некоторые мальчики — нет.

У меня всегда был такой настрой — пробовать. А когда мои песни стали популярными, меня саму потом пригласили судить эти батлы.

Никогда не забуду ощущение, когда я ехала на запись своей первой песни, — мне было очень страшно…

Мама поддерживала тебя?

Да, всегда. Хотя со мной, конечно, сложно спорить. (Смеется.) Помню, мама сказала, что песня «Всё решено» очень монотонная, ей казалось, что это депрессивно, а я ей доказывала, что, наоборот, круто! Удивительно, что первые студийные записи были не комом. Со временем меня нашли продюсеры музыкального лейбла в Москве, они предложили мне заключить контракт и переехать в столицу. Мы долго думали, какую песню лучше взять для раскрутки, в итоге выбрали «Всё решено», потом уже ее взяли на радио. В Москву я бы всё равно переехала: в школе я готовилась поступать в МГУКИ.

Фотография: Марета Келигова

Тебе не было страшно одной переезжать в Москву ради работы и учебы?

Нет, я ведь сама этого хотела. Я хотела выучиться на продюсера, а стать певицей — уже бонус. Я ехала просто жить в общаге и учиться, и я рада, что хотя бы чуть-чуть побыла студенткой. Сейчас я заканчиваю последний курс факультета продюсирования кино и телевидения. Никто не обещал, что я буду звездой, я знала, что придется много работать на свой успех. На очном отделении я проучилась только полгода, потом перевелась на заочное: выступления занимали много времени. Первый год родители отслеживали каждое мое появление на сцене, в прессе, да и сейчас активно следят, недавно приезжали на вручение премии, и это интервью тоже прочитают. (Улыбается.)

В прошлом году у тебя вышло несколько видео в стиле 90-х. Скажи, ты хотела, чтобы релизы были для широкой аудитории или это просто твой протест попсовым видео?

Просто сейчас в моде такой стиль. В клипе «Такси» я была идейным вдохновителем. А видео «Не будь дурой», «Мутный» и «Мы самые» — это вообще полностью авторские работы: идея, режиссура и т. д. «Мутный», например, это первое вертикальное видео для телефона. Эти клипы действительно для широкой аудитории. Мне хочется быть понятной всем. И некий протест, конечно, в этих релизах тоже есть. Я не считаю, что нужна классная локация и дорогие машины, чтобы снять крутой ролик. Сейчас другое поколение и в моде спортивный шик, мне это нравится, потому что он смотрится на мне гармонично. Стиль, когда тебе по фигу, сколько стоят твои вещи, главное — чувствовать себя крутым и классным.

Ты любишь экспериментировать с образами?

Я нашла свой образ, но, конечно, мне нравятся эксперименты. Наверное, я бы не вышлана сцену как Леди Гага в мясном платье, но у меня нет никаких рамок.

Мне вообще кажется, что у человека не должно быть ограничений ни в чем, и я сама стараюсь снимать видео как угодно — пусть они будут хоть задом наперед.

Чаще всего артисты выбирают себе в пару кого-то из своей среды. А как сложилось у тебя?

В целом я поддерживаю такое мнение. Когда человек из твоей среды, не нужно его погружать в детали твоей профессии, он сам всё понимает, плюс творческие люди, как правило, более чувствительные. Сейчас мне хотелось бы быть еще более востребованной, да и просто счастливой и независимой.

Текст: Кристина Леонова. Фото: Марета Келигова и Ваня Березкин. Стиль: Светлана Бурховетская, Мария Пушкова. Макияж и прическа: Ксения Левина, Екатерина Комкова.