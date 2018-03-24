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Как научиться разбираться в себе
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Как научиться разбираться в себе 

Heroine.ru 24 марта 2018
Фото: Heroine.ru
Говорят, что единственный человек, с которым стоит сравнивать себя, — это вчерашняя ты. Если любишь анализировать свои мысли и чувства, поздравляю — ты на пути к эмоциональной зрелости. Почему бы не начать выходные с переосмысления важных вещей — твоей жизни, например. Чтобы облегчить самокопания, я собрала для тебя наши лучшие публикации о психологии.
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