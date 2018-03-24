Как научиться разбираться в себе 

Говорят, что единственный человек, с которым стоит сравнивать себя, — это вчерашняя ты. Если любишь анализировать свои мысли и чувства, поздравляю — ты на пути к эмоциональной зрелости. Почему бы не начать выходные с переосмысления важных вещей — твоей жизни, например. Чтобы облегчить самокопания, я собрала для тебя наши лучшие публикации о психологии.
Как понять, ты расстроена или в депрессии
Как понять, не затянулась ли твоя черная полоса.
7 признаков того, что ты подавляешь детские воспоминания
Проверь, не является ли твой страх высоты чем-то большим.
Как понять, что у тебя низкая самооценка
Выясни отношения с собой раз и навсегда.
9 признаков того, что твоя суперсила — это интуиция
Почему стоит доверять своим чувствам.
6 шагов, которые избавят тебя от страха
Страх перемен заставляет убеждать себя, что ты довольна своей жизнью; страх совершить ошибку делает пассивной; страх показаться глупой лишает уверенности.
9 причин обратиться к психологу
Как отличить плохое настроение, черту характера или жалость к себе от реальных психологических проблем?
5 способов справиться с постоянным чувством вины
Как побороть руминацию и меньше думать о плохом.
12 мыслей, которые вредят твоей психике
Вредные слова, которые ты произносишь в своей голове.
11 причин, по которым ты все еще несчастна
Пора понять, почему тебе неуютно в своей собственной жизни.
11 доказательств, что ты несчастна из-за своей матери
Как понять, что ты до сих пор не освободилась от плохого влияния матери.