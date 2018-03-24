У 25-летней британки Сары Винтерман (Sarah Winterman) необычное хобби — она коллекционирует селфи со звездами. В ее инстаграме таких снимков уже больше пятисот. Несколько раз в месяц она ездит на различные мероприятия с участием звезд мирового масштаба, чтобы сделать фотографию, а потом публикует снимки в соцсетях со своими комментариями о том, кто из знаменитостей милый, а кто злюка.
Источник: Daily Mail
Публикация от S A R A H (@sarahwinterman)
16 Дек 2017 в 2:42 PST На свое первое мероприятие Сара отправилась в 2009 году, там и сделала первую фотографию со звездой. Теперь на ее счету уже более 500 знаменитостей.
«Я встречаюсь со знаменитостями уже почти девять лет. Я посещаю около четырех мероприятий в месяц и встретилась более чем с 500 звездами. Сейчас это стало моим хобби, и оно мне нравится», — рассказывает Сара.
С некоторыми звездами Сара встречалась не один раз. Например, с Энн Хэтэуэй девушка виделась уже шесть раз, и при встрече актриса даже ее узнает.
Публикация от S A R A H (@sarahwinterman)
28 Сен 2015 в 4:40 PDT «Самая любимая. Видимся на протяжении долгих лет, а то, что вы узнали меня уже на второй встрече, много значит. Вы лучшая».
В соцсетях девушка рассказывает о своих впечатлениях от встреч со звездами. Среди ее любимчиков не только Энн Хэтэуэй, но и Кэти Перри, Риз Уизерспун, Кара Делевинь, Марго Робби.
Чаще всего знаменитости с удовольствием фотографируются с Сарой и мило с ней разговаривают. Но девушка признается, что некоторые звезды оказались не такими вежливыми, например Бенисио дель Торо.
Публикация от S A R A H (@sarahwinterman)
22 Мар 2018 в 11:07 PDT «Очень рада была видеть Риз Уизерспун на прошлой неделе, тем более она запомнила меня с нашей предыдущей встречи в прошлом году».
Публикация от S A R A H (@sarahwinterman)
18 Дек 2017 в 11:21 PST «Всегда круто увидеться с Карой Делевинь».
Публикация от S A R A H (@sarahwinterman)
14 Дек 2017 в 10:01 PST «Сегодня я наконец встретила единственного и неповторимого Марка Хэмилла, легенду. Благодарю вас за то, что нашли время, чтобы остановиться ради поклонника. Мечта встретиться с вами сбылась».
Публикация от S A R A H (@sarahwinterman)
9 Окт 2017 в 3:49 PDT «Эмма Стоун — милашка. До сих пор не могу поверить, что это произошло».
Публикация от S A R A H (@sarahwinterman)
7 Сен 2017 в 3:20 PDT «Наконец, после пяти лет это случилось: я сделала селфи с Дженнифер Лоуренс. Она такой ангелочек, я до сих пор в шоке».
Публикация от S A R A H (@sarahwinterman)
20 Окт 2015 в 10:16 PDT «Благодарю тебя за еще один феноменальный тур, за твою искренность, за то, что ты общаешься со мной как с другом, хотя ты мировая звезда. Ты мой свет. И спасибо за все то, что ты сделала для меня. Люблю тебя, Кэти Перри».
Публикация от S A R A H (@sarahwinterman)
2 Июл 2015 в 12:39 PDT «На прошлой неделе снова встретилась с Машей. То, что она заметила меня и остановилась, было очень мило и много для меня значит. Даже не ожидала, что это произойдет, до сих пор улыбаюсь. Мария Шарапова, благодарю тебя за то, что ты всегда такая милая».
Сара даже ведет специальный дневник, где записывает мероприятия, которые планирует посетить, благо работа позволяет — Сара работает няней.
«К счастью, у меня такая работа, где меня можно заменить, когда мне нужно куда-то уехать».
Благодаря фотографиям со звездами Сара стала знаменитостью в соцсетях: на ее инстаграм подписаны 20 тысяч человек, а на твиттер — 22 тысячи. Вместе с новым хобби появились и новые друзья.
«Я познакомилась с новыми людьми, которые занимаются тем же, что и я, и теперь я называю их лучшими друзьями».
Публикация от S A R A H (@sarahwinterman)
13 Окт 2016 в 5:48 PDT