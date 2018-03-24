Звездное хобби: британка встретилась с 500 знаменитостями и рассказывает, кто милый, а кто — нет

У 25-летней британки Сары Винтерман (Sarah Winterman) необычное хобби — она коллекционирует селфи со звездами. В ее инстаграме таких снимков уже больше пятисот. Несколько раз в месяц она ездит на различные мероприятия с участием звезд мирового масштаба, чтобы сделать фотографию, а потом публикует снимки в соцсетях со своими комментариями о том, кто из знаменитостей милый, а кто злюка.

Публикация от S A R A H (@sarahwinterman)

16 Дек 2017 в 2:42 PST На свое первое мероприятие Сара отправилась в 2009 году, там и сделала первую фотографию со звездой. Теперь на ее счету уже более 500 знаменитостей.

«Я встречаюсь со знаменитостями уже почти девять лет. Я посещаю около четырех мероприятий в месяц и встретилась более чем с 500 звездами. Сейчас это стало моим хобби, и оно мне нравится», — рассказывает Сара.

С некоторыми звездами Сара встречалась не один раз. Например, с Энн Хэтэуэй девушка виделась уже шесть раз, и при встрече актриса даже ее узнает.

Публикация от S A R A H (@sarahwinterman)

28 Сен 2015 в 4:40 PDT «Самая любимая. Видимся на протяжении долгих лет, а то, что вы узнали меня уже на второй встрече, много значит. Вы лучшая».

Кара Делевинь, Марго Робби. В соцсетях девушка рассказывает о своих впечатлениях от встреч со звездами. Среди ее любимчиков не только Энн Хэтэуэй, но и Кэти Перри, Риз Уизерспун

Чаще всего знаменитости с удовольствием фотографируются с Сарой и мило с ней разговаривают. Но девушка признается, что некоторые звезды оказались не такими вежливыми, например Бенисио дель Торо

Публикация от S A R A H (@sarahwinterman)

22 Мар 2018 в 11:07 PDT «Очень рада была видеть Риз Уизерспун на прошлой неделе, тем более она запомнила меня с нашей предыдущей встречи в прошлом году».

Публикация от S A R A H (@sarahwinterman)

18 Дек 2017 в 11:21 PST «Всегда круто увидеться с Карой Делевинь».

Публикация от S A R A H (@sarahwinterman)

14 Дек 2017 в 10:01 PST «Сегодня я наконец встретила единственного и неповторимого Марка Хэмилла , легенду. Благодарю вас за то, что нашли время, чтобы остановиться ради поклонника. Мечта встретиться с вами сбылась».

Публикация от S A R A H (@sarahwinterman)

9 Окт 2017 в 3:49 PDT « Эмма Стоун — милашка. До сих пор не могу поверить, что это произошло».

Публикация от S A R A H (@sarahwinterman)

7 Сен 2017 в 3:20 PDT «Наконец, после пяти лет это случилось: я сделала селфи с Дженнифер Лоуренс. Она такой ангелочек, я до сих пор в шоке».

Публикация от S A R A H (@sarahwinterman)

20 Окт 2015 в 10:16 PDT «Благодарю тебя за еще один феноменальный тур, за твою искренность, за то, что ты общаешься со мной как с другом, хотя ты мировая звезда. Ты мой свет. И спасибо за все то, что ты сделала для меня. Люблю тебя, Кэти Перри».

Публикация от S A R A H (@sarahwinterman)

2 Июл 2015 в 12:39 PDT «На прошлой неделе снова встретилась с Машей. То, что она заметила меня и остановилась, было очень мило и много для меня значит. Даже не ожидала, что это произойдет, до сих пор улыбаюсь. Мария Шарапова , благодарю тебя за то, что ты всегда такая милая».

Сара даже ведет специальный дневник, где записывает мероприятия, которые планирует посетить, благо работа позволяет — Сара работает няней.

«К счастью, у меня такая работа, где меня можно заменить, когда мне нужно куда-то уехать».

Благодаря фотографиям со звездами Сара стала знаменитостью в соцсетях: на ее инстаграм подписаны 20 тысяч человек, а на твиттер — 22 тысячи. Вместе с новым хобби появились и новые друзья.

«Я познакомилась с новыми людьми, которые занимаются тем же, что и я, и теперь я называю их лучшими друзьями».

Публикация от S A R A H (@sarahwinterman)

13 Окт 2016 в 5:48 PDT