Руки прочь! Юлия Пересильд снялась топлес, но прикрыла самое главное

Несколько часов назад Юлия Пересильд поделилась с фолловерами откровенным снимком. На фото актриса запечатлена обнаженной. Причем Юлия позирует не только без одежды, но и без мейкапа или же с его минимальным количеством. Наготу тела Пересильд прикрывают женские руки.

Фотографу удалось передать сексуальность Юлии, при этом совершенно не обнажая ничего лишнего и не делая акцент на провокации. Подписчики Пересильд замысел оценили: «Красоту ни чем не прикрыть! Фото действительно шикарно!»; «Ах, какая милая и трогательная фотография!»; «Красивая фотография»; «Необыкновенная!», — оставляют комментарии фолловеры.

А как тебе такой образ Юлии? Ты бы хотела принять участие в похожей фотосессии?

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Фото:Instagram