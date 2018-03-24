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Руки прочь! Юлия Пересильд снялась топлес, но прикрыла самое главное
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Руки прочь! Юлия Пересильд снялась топлес, но прикрыла самое главное 

WMJ.ru 24 марта 2018
Фото: WMJ.ru
Несколько часов назад Юлия Пересильд поделилась с фолловерами откровенным снимком. На фото актриса запечатлена обнаженной. Причем Юлия позирует не только без одежды, но и без мейкапа или же с его минимальным количеством. Наготу тела Пересильд прикрывают женские руки.
Фотографу удалось передать сексуальность Юлии, при этом совершенно не обнажая ничего лишнего и не делая акцент на провокации. Подписчики Пересильд замысел оценили: «Красоту ни чем не прикрыть! Фото действительно шикарно!»; «Ах, какая милая и трогательная фотография!»; «Красивая фотография»; «Необыкновенная!», — оставляют комментарии фолловеры.
А как тебе такой образ Юлии? Ты бы хотела принять участие в похожей фотосессии?
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Фото:Instagram
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