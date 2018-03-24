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Страшно красиво! Замок на краю обрыва и другие самые опасные строения мира
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Страшно красиво! Замок на краю обрыва и другие самые опасные строения мира 

WMJ.ru 24 марта 2018
Фото: WMJ.ru
Если ты любишь разные опасные и интересные места, то эта подборка тебе понравится. В мире сохранилось не так много зданий и сооружений, которые действительно опасны. Примечательно, что в них могут жить и просто находиться люди. Одним из самых опасных сооружений является Висячий храм в Китае. Он расположен прямо в скале, а его несущие конструкции кажутся очень хрупкими. Но при этом это здание функционирует уже почти полторы тысячи лет и до сих пор с храмом ничего не случилось.
А вот еще одно опасное и прекрасное здание: замок Лихтенштейн. Он построен сравнительно недавно — в 1840-х годах. Опасность его заключается в том, что внешняя сторона замка расположена на краю скалы. К слову, именно это сооружение стало прототипом знаменитого диснеевского замка.
И если в первых двух постройках люди не живут постоянно, то в бразильском городе Сантус местые жители постоянно находятся в страхе. Дело в том, что им многоэтажные дома изначально построены неверно. Поэтому теперь они с каждым годом все больше наклоняются, как Пизанская башня и рискуют рухнуть в любой момент.
А вот еще любопытные постройки. В индонезийской провинции Папуа есть племя Короваи, хижины которого находятся на деревьях. В тропических лесах много диких животных, а также есть опасность наводнений. Поэтому местные жители и придумали расположиться на деревьях. Как тебе?
Смотри больше интересных и опасных строений мира прямо сейчас. Кстати, у тебя есть возможность даже пожить в одном из таких зданий. Например, на Гавайях есть Феникс хаус, который расположен прямо у подножья спящего вулкана. Дом сдается в аренду для любителей приключений.
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Фото:YouTube
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