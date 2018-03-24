Елена Темникова рассказала всю правду о конфликте с Серябкиной!

С тех пор, как в 2014-м Лена Темникова (32) покинула группу «Серебро», с Ольгой Серябкиной (32) они не общаются. Все потому, что Темникова откровенно рассказала о том, какие отношения были между солистками. Певица призналась, что ей приходилось «играть» в дружбу с Ольгой, а искренних чувств она не испытывала.

https://youtu.be/HEsX1FeZ25Y

Серябкина долго молчала, а неделю назад призналась, что уход Лены ей дался тяжело. «Этим клипом («Я тебя не отдам») я внутренне ставила точку с тем, кого считала своим другом. В момент написания песни я думала, что действительно никогда никому его не отдам. На съемках все было с точностью наоборот. Я с таким бегущим навстречу сердцем писала это, что представить не могла, что будет так. Но я сделала много выводов и знала, чего больше в жизни никогда не допущу. Сегодня важно говорить то, что чувствуешь — быть честным. Мы все проживаем разные периоды. Сейчас у меня начинается период, когда я хочу идти навстречу самой себе. За метафоричностью сцен в клипе стоят реальные ситуации. Пощечина, например. Мизансцена около окна снималась часа два. Вся режиссерская команда думала, что это займет минут 20. Но после первого дубля оставили только камеру и нас. И я могу точно сказать: это не была мизансцена в классическом понимании. Мы без слов говорили друг другу всё, что не могли произнести. В ней мы дрались, обнимались, высказывали претензии и не верили друг другу. Но, обернувшись назад, шли навстречу. Макс изначально хотел, чтобы клип состоял только из этой сцены. Это было реальной историей реальных нас. Главное из того, что я чувствовала, было сожаление за обманутую меня!» (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — Прим. ред.)

Признание было так убедительно, что поверила даже сама Темникова. Правда, ненадолго. Во время одной из своих онлайн-трансляций в Instagram Лена рассказала, что недавно виделась в Серябкиной: «Я иду к ней, улыбаюсь. Мы же так редко видимся. Ну, как редко? Вообще не видимся. И тут я встречаю в свой адрес со стороны Оли такой неприятный взгляд! Я бы сказала, что она переигрывала. Я прохожу и думаю: ты пишешь посты, как ты скучаешь и любишь, а при встрече… Почему все так? А ведь ей верят… Люди, я-то знаю, как все на самом деле. А ведь и я чуть не поверила. Никто даже не поздоровался. Противно! Неужели так сложно хотя бы поздороваться?» Ждем ответ Серябкиной!

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