Валерий Сюткин: люди перестают заниматься самовоспитанием, самообразованием 

Певец Валерий Сюткин рассказал, почему пользуется Instagram.
"Я вялый пользователь, мне очень тяжело это дается. Если бы Instagram не давал возможности анонсировать выступления, я бы никогда не стал им пользоваться.
Вообще желание узнать, что делают незнакомые тебе люди, кажется мне неестественным. Из-за вот таких штук (показывает на мобильник) мы потеряли возможность побыть наедине с собой. Отсюда и такие плоские произведения искусства.
Раньше мы обсуждали друг с другом фильмы, делились мнением, пропускали всё через себя. Сейчас музыка и фильмы пролетают мимо, как метеориты. Люди перестают заниматься самовоспитанием, самообразованием.
Мы постоянно показываем, как живем, но не проживаем это время, а транслируем его, выставляем напоказ", — цитирует его слова газета «Известия».