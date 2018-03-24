Валерий Сюткин: люди перестают заниматься самовоспитанием, самообразованием

"Я вялый пользователь, мне очень тяжело это дается. Если бы Instagram не давал возможности анонсировать выступления, я бы никогда не стал им пользоваться.

Вообще желание узнать, что делают незнакомые тебе люди, кажется мне неестественным. Из-за вот таких штук (показывает на мобильник) мы потеряли возможность побыть наедине с собой. Отсюда и такие плоские произведения искусства.

Раньше мы обсуждали друг с другом фильмы, делились мнением, пропускали всё через себя. Сейчас музыка и фильмы пролетают мимо, как метеориты. Люди перестают заниматься самовоспитанием, самообразованием.