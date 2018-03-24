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Валерий Сюткин: люди перестают заниматься самовоспитанием, самообразованием
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Валерий Сюткин: люди перестают заниматься самовоспитанием, самообразованием 

Газета.Ru 24 марта 2018
Певец Валерий Сюткин рассказал, почему пользуется Instagram.
"Я вялый пользователь, мне очень тяжело это дается. Если бы Instagram не давал возможности анонсировать выступления, я бы никогда не стал им пользоваться.
Вообще желание узнать, что делают незнакомые тебе люди, кажется мне неестественным. Из-за вот таких штук (показывает на мобильник) мы потеряли возможность побыть наедине с собой. Отсюда и такие плоские произведения искусства.
Раньше мы обсуждали друг с другом фильмы, делились мнением, пропускали всё через себя. Сейчас музыка и фильмы пролетают мимо, как метеориты. Люди перестают заниматься самовоспитанием, самообразованием.
Мы постоянно показываем, как живем, но не проживаем это время, а транслируем его, выставляем напоказ", — цитирует его слова газета «Известия».
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