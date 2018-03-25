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Тест: насколько ты зависишь от чужого мнения
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Тест: насколько ты зависишь от чужого мнения 

WMJ.ru 25 марта 2018
Фото: WMJ.ru
Зависимость от чужого мнения — это психологическое состояние человека, обусловленное угнетением собственного «Я» в пользу посторонних соображений. Формирование данного качества начинается глубоко в детстве, когда родители оценивают и корректируют поступки малышей. Зародившийся в раннем возрасте страх быть осужденным либо непонятым сковывает собственную гордыню и заставляет идти на поводу у чужого мнения.
Даже если ты сейчас ухмыльнулась с мыслью, что это точно не про тебя, не торопись с выводами. Заставим тебя немного сомневаться, предположив, что, возможно, тебе только кажется, что ты живешь независимо на сто процентов. Потому что мы одеваемся согласно моде, выбираем продукты по отзывам, расспрашиваем специалистов, выбирая технику. И это не кажется нам неправильным. Напротив, мы уверены, что поступаем верно, опираясь на мнение других людей — специалистов и просто знакомых.
Но бывают ситуации, когда человек не может принять судьбоносное решение без учета мнения окружающих. Ведь только по-настоящему сильные люди способны отстаивать свою точку зрения и ни под кого не подстраиваться. Выясни, к какому типу относишься ты.
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Текст: Ольга Турбина
Фото: Shutterstock/VOSTOCK
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