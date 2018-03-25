Кому жить хорошо: почему мы имитируем оргазм

Сегодняшний день Cosmo объявляет Днем без имитации оргазма. Самое время честно ответить на вопрос: зачем женщины имитируют оргазм?

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Конечно, однозначного ответа на этот вопрос никто не знает. Сколько женщин, столько и причин имитации оргазма. Но мы попробуем выявить наиболее общие поводы для спектакля в постели.

Я не получаю оргазм и имитирую: причины

Я не могу иначе

Так получилось, что ты знаешь про женский оргазм только из фильмов, журналов и рассказов подруг, которым жадно внимаешь. А вот личного опыта у тебя нет. Во время полового акта ты ни разу не испытывала оргазм. Почему? Объяснений может быть много: проблемы со здоровьем, расстройства психики, банально не везло с партнером… К сожалению, все это иногда происходит. Женский оргазм — штука сложная. И если твой мужчина не готов как следует постараться, не факт, что ты когда-нибудь сможешь достигнуть высшего наслаждения. Вот и приходится строить из себя великую актрису. На самом деле твои актерские таланты вовсе не выход. Если ты не расскажешь любимому, что не испытываешь оргазм, то он об этом ничего не будет знать. Следовательно, работать над улучшением ситуации тоже не будет. Так что лучше прийти к нему с поличным.

Не обижай меня

Ты имитируешь оргазм, потому что боишься обидеть своего партнера. Или хочешь поднять до небес его самооценку. Пожалуй, это самая распространенная причина для имитации среди женщин без оргазма. Все мужчины хотят быть супергероями, а женщины готовы самозабвенно им в этом помогать. Подумай о себе. Может, хватит ему получать удовольствие в одиночку, да еще и чувствовать себя сексуальным гигантом? Пусть знает, что не все так радужно, и подумает, как сделать тебе по‑настоящему хорошо.

Как бревно

Больше всего на свете ты боишься, что если ты сейчас громко не закричишь и страстно не застонешь, то твой знойный мачо подумает, что ты фригидна и вообще терпеть не можешь секс. И уйдет от тебя к другой, более темпераментной даме. Весь ваш половой акт ты только и думаешь о том, как хорошо сыграешь в финале. Какое уж тут расслабление, когда все мысли заняты этой самой важной в твоей жизни ролью? Попробуй все-таки расслабиться и получить заслуженное удовольствие. А если ничего не выйдет, то, может, не такой уж он и мачо? Кстати, если мужчина тебя действительно любит, он не уйдет от тебя лишь потому, что ты не ведешь себя в постели как порноактриса. Он будет стараться снова и снова сделать тебе приятно. Просто помоги ему и подскажи, как надо.

Скорее бы это закончилось!

Ты устала, в метро тебе наступили на ногу, поругалась с коллегой, да еще и ужин подгорел. Тебе сегодня не до секса. И уж тем более не до оргазма. Но твой мужчина настолько усердный, что просто не может успокоиться, пока не вознесет тебя до небес. Чтобы он своим усердием не натер тебе мозоль, ты бурно имитируешь. В общем, причина у тебя уважительная. Но врать любимому человеку как-то нехорошо. Особенно если он честно хочет, как лучше. Попробуй все-таки объяснить ему, что сегодня ты не в форме. Зато завтра все у вас будет. По‑настоящему.

Мы очень надеемся, что ни один из абзацев этого текста к тебе не относится. И что сегодня ты ни в коем случае не будешь имитировать. Пусть в этот день все читательницы Cosmo получат свою порцию честного удовольствия. Без подделок.

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