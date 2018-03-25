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Дзюба — Ананидзе: Биджо, малыш мой, держись!
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Дзюба — Ананидзе: Биджо, малыш мой, держись! 

Чемпионат.com 25 марта 2018
Нападающий «Ростова» Артём Дзюба выразил слова поддержки полузащитнику «Спартака» Джано Ананидзе, который получил травму крестообразных связок колена в товарищеском матче между сборными Грузии и Литвы (4:0).
«Биджо, малыш мой! Какой же ужасный период и начало года! Это просто кошмар! Дорогой мой, прошу — держись! Это испытание и проверка тебя! Ты парень с характером, поэтому я верю и знаю, что ты справишься! Береги себя», — написал Дзюба в своём «инстаграме».
Напомним, что Ананидзе в начале марта вернулся в общую группу «Спартака». 25-летний игрок несколько месяцев восстанавливался после операции по поводу пластики сухожилий левого голеностопного сустава.
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