Дзюба — Ананидзе: Биджо, малыш мой, держись!

«Биджо, малыш мой! Какой же ужасный период и начало года! Это просто кошмар! Дорогой мой, прошу — держись! Это испытание и проверка тебя! Ты парень с характером, поэтому я верю и знаю, что ты справишься! Береги себя», — написал Дзюба в своём «инстаграме».

Напомним, что Ананидзе в начале марта вернулся в общую группу «Спартака». 25-летний игрок несколько месяцев восстанавливался после операции по поводу пластики сухожилий левого голеностопного сустава.