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«Такого не бывает!» Павел Воля нашел «сестру» из Дзержинска по родинке на ладони
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«Такого не бывает!» Павел Воля нашел «сестру» из Дзержинска по родинке на ладони 

nn.ru 25 марта 2018
Фото: nn.ru
Для Александры это не первый опыт участия в ТВ-шоу. Она вместе с Антоном Беляевым, который на этот раз сидит в жюри, была в команде Александра Градского в «Голос-2».
После программы девушка вернулась в кавер-группу, в которой работала до этого и начала писать песни. С одной из них «Обернись» она и пришла на кастинг. Песня жюри понравилась, а исполнение — не очень.
— Огромный плюс за авторскую песню. Песня действительно хороша, и слова классные, — сказал Тимати. — Чего мне не хватило. Извини, тебя, как стойку микрофонную поставили, и все. Холод, нет живой энергии. Может, ты внутри переживаешь, но до меня ты не донесла эту песню.
Тимати и Александр Фадеев сказали «нет». А вот у бывшего соратника Антона Беляева «язык не повернулся». Он посоветовал Саше прислушаться к замечаниям и дал добро на участие в шоу.
Но одно приключение, ради которого уже стоило приехать на кастинг, случилось с Александрой до выхода на сцену. Ведущий Павел Воля обнаружил на ее руке точно такую же родинку, как на своей.
— Такого не бывает! — воскимкнул Павел. — Сейчас должна заиграть индийская музыка, и мы с тобой: «Брат! Сестра! Нас с тобой разлучили! Тигр унес тебя в джунгли!»
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Позднее он опубликовал фотографию рук в Instagram с подписью: «Встретил девушку на съёмках с такой же родинкой там же. На ладони! Я, кроме себя, не знаю людей с родинками на ладони, а тут прям все совпало. Чудеса! Надо на неё кредит оформить».
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