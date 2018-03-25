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Елена Темникова покорила поклонников новой прической с челкой
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Елена Темникова покорила поклонников новой прической с челкой 

WMJ.ru 25 марта 2018
Фото: WMJ.ru
Елена Темникова опубликовала в Instagram фото, на котором позиурет с челкой.
— подписала снимок Лена.
Комментарии стали появляться со скоростью света. Почти всем новый образ Темниковой понравился: «Очень хорошо», «Очень идет», «Так лучше», «Ой как крутооо прям очень красиво!», «Чёлка огонь», «Очень классно!», «Ого! Это ваше! Лук на миллион», «Перемены всегда к лучшему. Ты крутая», «Совершенно другой человек. В хорошем смысле. Как будто друга твоя сторона открылась. Тебе идет!», «С чёлкой супер!», «Неузнаваема, но оч хорошо», «Сексопительно!», «С челкой, очень здорово», «Не очень похожа на себя). Но очень хорошо.)) Выглядешь молодо очень. Крутяк)», «Прям девочка-девочка такая», «Смотрится интересно, на француженку похожа».
Правда, в итоге Лена, поблагодарив всех за комплименты, призналась, что челка у нее ненастоящая: «Спасибо. Комментарии вдохновили. Я уже дома. Отвечаю на популярный вопрос — да, это накладная челка. Будем применять».
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